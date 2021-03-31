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【新股IPO】GOGOX傳擬考慮今年內香港上市 　最多集資近39億元

新股IPO 09:41 2021/03/31

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香港物流獨角獸GOGOX（前稱為GOGOVAN）擬考慮最快今年內於香港上市。

外電報道，香港物流獨角獸GOGOX（前稱為GOGOVAN）擬考慮最快今年內於香港上市，集資最多5億美元（約38.9億港元）。GOGOX表示不予置評。

畢馬威：香港IPO首季集資額達1081億創新高，詳情可見﹕【下一頁】

消息人士透露，GOGOX正在與幾間投銀就香港上市交易進行初步商討，目前公司估值約20億美元（約156億港元）。據指，GOGOX同時亦在研究通過與美國一間特殊目的收購公司（SPAC）合併方式上市。

GOGOX（GOGOVAN）在2013年成立，公司以物流平台應用程式實時將司機及用戶即時配對，現時業務覆蓋香港、新加坡、台灣、南韓、印度等市場，旗下司機網絡超過800萬人。

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編輯﹕賴奕羚

IPO 特殊目的收購公司（SPAC）

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