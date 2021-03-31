【港股市況】恒生指數高開225點後倒跌　小米曾升6%、港視績後挫一成（不斷更新）

美股下跌，道指跌104點，港股今早高開逾200點，恒生指數開報28802點，升225點。恒生科技指數升1.3%，報8283點。小米 （01810） 造車，股價升逾2%；百度 （09888） 升6%；港視 （01137） 績後跌3%；百融雲創 （06608） 首掛開報29.45元，較招股價低逾7%。

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焦點新聞︰

【小米造車】雷軍：造車需大量資金但小米有錢 「人生最後一次重大創業」

即市走勢︰

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.65；深證跌1%；創業板指跌0.6%。

【11：19】大市跌幅收窄至近100點，恒指跌87點，報28490點。

【11：07】三桶油向下，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌逾2%；中石化 （00386） 跌逾1%。

【10：55】煜盛文化 （01859） 挫近25%，低見0.85元，煜盛文化公布延遲刊發年度業績，核數師需要更多時間審核，預期明日暫停買賣，直至業績公告為止。

【10：50】【Archegos斬倉】中概股反彈 百度今早續升半成

【10：47】世茂集團股價近一成 全年純利升16%派末期息90仙、特別息20仙

【10：45】聯想 （00992） 今早破頂高見11.6元後，股價回吐逾2%，低見10.96元。

【10：36】阿里巴巴 （09988） 最新跌0.5%；騰訊 （00700） 升幅全消。另外，小米 （01810） 升幅收窄至1%；美團 （03690） 亦升1%。

【10：32】港股跌幅擴大至百點，報28476點。

【10：27】比亞迪電子 （00285） 升逾6%，高見46元。比亞迪電子去年純利按年升2.4倍至54.4億元人民幣，派末期股息每股24.1分人民幣。

【10：23】仁德資源 （08125） 瀉逾七成，低見0.33元，成交1808萬元。

【10：14】大市最新轉跌約10點，報28566點；科指升0.9%，報8253點。

【10：02】中興 （00763） 升逾1%，高見20.25元。

【美國制裁】美聯邦通訊委員會專員籲收緊措施禁止華為、中興設備進入美國市場

【09：54】嗶哩嗶哩 （09626） 「上水」升穿招股價808元，最新升3%，高見828元上市後新高。

【09：52】港視 （01137） 最新挫一成，低見11.94元。

【09：48】現貨金跌至1680美元水平，招金 （01818） 跌逾2%；山東黃金 （01787） 跌逾1%；中國黃金 （02099） 升逾2%。

【09：46】GOGOX傳擬考慮今年內香港上市 最多集資近39億元

【09：45】長汽 （02333） 升半成，高見23.95元，長汽去年多賺一成八；比亞迪 （01211） 轉跌近0.9%；恒大汽車（000708）跌0.2%；廣汽 （02238） 跌0.9%。

【09：41】港股早段升幅收窄至約100點，報28679點；科指升1.4%，報8296點。

【09：40】恒騰 （00136） 績後跌7%，低見10.42元。恒騰去年少賺86.7%，不派息。

【09：38】內銀股普遍向下，四大內銀中，建行 （00939） 、工行 （01398） 逆市跌0.5%；中行 （03988） 升逾1%；農行 （01288） 跌近1%。另外，重農行 （03618） 挫半成。

【業績｜內銀股】中行、農行各多賺3%及2% 中行：市場勿過分解讀不良率反彈（第三版）

【09：37】百融雲創6608首掛 一手帳面現蝕近2100元

【09：34】萬洲 （00288） 股價績後跌8%，低見6.63元。萬洲去年生物公允價值調整前股東應佔利潤9.73億美元，按年跌29.4%，每股盈基本盈利6.6美仙，派末期息0.125港元，按年跌52.8%。

【業績】萬洲國際去年生物公允價值調整前純利9.7億美元跌29% 末期息0.125元

【09：33】港視 （01137） 跌幅擴大至近7%，低見12.4元。

【09：32】小米 （01810） 早段升幅擴大至6%，高見27.15元，成交18億元。

【09：26】嗶哩嗶哩 （09626） 升1.4%，報811.5元創上市新高。嗶哩嗶哩將獲納入恒生綜合指數。

【B站股價】嗶哩嗶哩4月15日起納入恒生綜指 已搬6成貨來港

【09：22】恒生指數開報28802點，升225點。恒生科技指數升1.3%，報8283點。小米 （01810） 造車，股價升逾2%；百度 （09888） 升6%；港視 （01137） 績後跌3%；百融雲創 （06608） 首掛開報29.45元，較招股價低逾7%。

【小米電動車】小米確認造車10年投資100億美元 股價高開逾2%

【港視改名】香港電視轉虧為盈、擬改名「香港科技探索」 王維基：成績更好會考慮派息（第二版）

【09：13】期指開報28752點，升227點或0.8%。

【09：03】中國3月製造業PMI為51.9，高於預期的51.2，前值為50.6。非製造業PMI為56.3，預期為52，前值為51.4。

【08：57】今日共有三隻新股掛牌，包括百融雲創 （06608） 、盈滙企業 （02195） 及美佳音 （06939） ，三股昨日暗盤表現個別發展，其中百融雲創於富途暗盤收報29.35元，較招股價31.8元低7.7%，不計手續費，一手（500股）帳面蝕1225元。

【新股IPO】百融雲創6608暗盤收市潛水 一手帳面蝕約1200元

【新股IPO】盈滙企業2195暗盤收市跌兩至3成、帳面蝕逾550元 美佳音6939一手最多賺160元

【08：48】恒指黑期升90點，報28672點；道指期貨升52點，報32977點。

【08：45】重農行去年少賺近14% 末期息0.222元人民幣

【08：25】五菱汽車去年虧損收窄73% 派末期息0.3仙

【08：10】金嗓子去年少賺8.1% 末期息減半至6仙

【07：45】呷哺呷哺去年少賺99.4% 派末期息0.028元人民幣

【07：45】港股ADR收報28684點，升106點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報45.78元，升0.33元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報612.92元，升3.42元或0.6%。

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【07：30】美國總統拜登傳將推出3萬億至4萬億美元的基建計劃，但同時會開徵約3萬億美元的稅款。美國債息曾見1.7742厘14個月高位，美滙指數升越93關，創去年11月初以來新高。道指曾跌182點，收市挫104點，報33066點。標指挫0.3%，報3958點。納指跌0.1%，報13045點。

【開市9點半】業績高股息 中行8厘農行7厘中銀4厘 雷軍押注人生造車

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責任編輯︰梁浩碩