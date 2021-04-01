【恒指夜期+ADR】騰訊ADR收市高港1.7%　夜期升230點（不斷更新）

拜登的基建計劃出爐後，道指收市下跌，不過納指大升1.5%，無懼美國債息高企1.74厘，港股科技股ADR發力，騰訊ADR及阿里巴巴美股高港收市價逾1%，夜期美股午市發力，收市升230點，超昨日恒指跌幅，收報28546點。

ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 45.32 -0.4% 百度美股 211.40 -0.8% 阿里巴巴美股 220.44 +0.2% 騰訊ADR 621.45 +1.7% 網易ADR 160.55 +1.5%

復活節假期前夕，港股乏力，未能守10天綫，成交續不足2000億元。今年首季港股雖經歷增長股調整，但全季恒指仍升4.2%或1147點。

北水連續4日吸資，但淨流入縮至13.1億元，騰訊 （00700） 及小米 （01810） 分別有6.8億元及3.5億元淨流入，美團 （03690） 亦吸資1億元。

北水資金動向：

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港股昨高開低走，大市高開225點，其後走勢向下轉跌。恒生指數收報28378點，跌199點，成交1640億元。恒生科技指數升0.04%，報8183點。港交所 （00388） 跌逾1%；百度 （09888） 逆市彈逾5%；小米 （01810） 升幅收窄至0.6%；港視 （01137） 、萬洲 （00288） 績後分別挫逾11%及12%。

港股收市情況：

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【03：00】夜期收報28546點，升230點，高水168點。

【21：57】夜期升69點

【18：47】恒指夜期升40點或0.1%，報28356點。

【18：46】【恒大汽車】許家印：恒大汽車第四季試產、年底大量交付 目標2025年年產100萬輛

【16：30】期指收報28316點，跌209點或0.7%，低水62點。

【16：10】恒生指數收報28378點，跌199點，成交1640億元。恒生科技指數升0.04%，報8183點。港交所 （00388） 跌逾1%；百度 （09888） 逆市彈逾5%；小米 （01810） 升幅收窄至0.6%；港視 （01137） 、萬洲 （00288） 績後分別挫逾11%及12%。

【小米股價】小米推新手機、燒錢造車 一文看大行點睇！

【16：00】恒生指數U盤前跌182點，報28394點。

【15：45】港交所 （00388） 突倒跌1.5%，低見456.4元。報道指內地擬設新證交所，吸引海外上市中企回流。

【港交所388】路透：中國擬建新交易所、吸引港美上市的中資公司回流 港交所即插逾1%

【15：43】港股跌200點，報28376點；科指轉跌0.2%，報8161點。

【15：38】中銀香港 （02388） 績後跌半成，低見27元。中銀香港全年少賺17.7%，派末期息每股0.795元。

【15：29】大市尾市跌約100點，恒指報28477點，跌99點。科指升0.1%，報8190點。

【15：20】藍月亮 （06993） 再跌逾6%，破底低見11.18元。

【15：06】閱文擬擴張北美地區業務 股價午後仍跌2%

【15：00】上證跌0.4%；深證跌0.8%；創業板指跌近0.5%。

【14：51】港股跌幅收窄至百點內，恒指跌88點，報28488點。

【14：48】東方海外 （00316） 升15%，破頂高見117.6元，成交1億元，五個交易日累升56%。

【14：23】小米 （01810） 最新回升1.6%，報26元。

【14：14】綠城服務 （02869） 逆市再升逾5%，破頂高見11.9元。

【14：13】恒騰 （00136） 跌近兩成，低見9.08元。

【14：05】郭明錤：舜宇料取得iPhone 13的7P廣角鏡頭訂單 第二季出貨

【13：48】恒騰 （00136） 跌幅擴大至16%，低見9.3元。

【13：29】港股最新跌約130點，報28447點。科指升0.1%，報8188點。

【13：20】華晨汽車延遲發布去年業績 涉及法律程序資料

【13：14】聯想控股 （03396） 績後跌逾2%，低見12.08元。

【13：05】聯眾 （06899） 升幅擴至五成，高見0.72元，交528萬元。

【13：01】小米 （01810） 午後倒跌0.4%，低見25.5元，今早曾高見27.15元。

【13：00】港股午後初段跌約155點，報28421點。

石SIR今日推介領展

【12：35】周黑鴨純利按年跌逾6成 末期息派8港仙

【12：20】聯想控股去年純利39億人幣多賺7% 末期息0.36人幣

【12：17】上海電氣已通過上市審核 分拆電氣風電科創板上市

【12：00】恒生指數半日跌88點，報28488點，成交867億元。恒生科技指數升0.2%，報8196點。小米 （01810） 升0.6%；百度 （09888） 升6%；萬洲 （00288） 績後挫11%；港視 （01137） 跌一成。百融雲創 （06608） 首掛跌12%。

【11：50】復星郭廣昌：本港可能於周末前或下周初 恢復接種復必泰疫苗

【11：48】港股中午收市前跌約65點，報28511點。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.65；深證跌1%；創業板指跌0.6%。

【11：19】大市跌幅收窄至近100點，恒指跌87點，報28490點。

【11：07】三桶油向下，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌逾2%；中石化 （00386） 跌逾1%。

【10：55】煜盛文化 （01859） 挫近25%，低見0.85元，煜盛文化公布延遲刊發年度業績，核數師需要更多時間審核，預期明日暫停買賣，直至業績公告為止。

【10：50】【Archegos斬倉】中概股反彈 百度今早續升半成

【10：47】世茂集團股價近一成 全年純利升16%派末期息90仙、特別息20仙

【10：45】聯想 （00992） 今早破頂高見11.6元後，股價回吐逾2%，低見10.96元。

【10：36】阿里巴巴 （09988） 最新跌0.5%；騰訊 （00700） 升幅全消。另外，小米 （01810） 升幅收窄至1%；美團 （03690） 亦升1%。

【10：32】港股跌幅擴大至百點，報28476點。

【10：27】比亞迪電子 （00285） 升逾6%，高見46元。比亞迪電子去年純利按年升2.4倍至54.4億元人民幣，派末期股息每股24.1分人民幣。

【10：23】仁德資源 （08125） 瀉逾七成，低見0.33元，成交1808萬元。

【10：14】大市最新轉跌約10點，報28566點；科指升0.9%，報8253點。

【10：02】中興 （00763） 升逾1%，高見20.25元。

【美國制裁】美聯邦通訊委員會專員籲收緊措施禁止華為、中興設備進入美國市場

【09：54】嗶哩嗶哩 （09626） 「上水」升穿招股價808元，最新升3%，高見828元上市後新高。

【09：52】港視 （01137） 最新挫一成，低見11.94元。

【09：48】現貨金跌至1680美元水平，招金 （01818） 跌逾2%；山東黃金 （01787） 跌逾1%；中國黃金 （02099） 升逾2%。

【09：46】GOGOX傳擬考慮今年內香港上市 最多集資近39億元

【09：45】長汽 （02333） 升半成，高見23.95元，長汽去年多賺一成八；比亞迪 （01211） 轉跌近0.9%；恒大汽車（000708）跌0.2%；廣汽 （02238） 跌0.9%。

【09：41】港股早段升幅收窄至約100點，報28679點；科指升1.4%，報8296點。

【09：40】恒騰 （00136） 績後跌7%，低見10.42元。恒騰去年少賺86.7%，不派息。

【09：38】內銀股普遍向下，四大內銀中，建行 （00939） 、工行 （01398） 逆市跌0.5%；中行 （03988） 升逾1%；農行 （01288） 跌近1%。另外，重農行 （03618） 挫半成。

【業績｜內銀股】中行、農行各多賺3%及2% 中行：市場勿過分解讀不良率反彈（第三版）

【09：37】百融雲創6608首掛 一手帳面現蝕近2100元

【09：34】萬洲 （00288） 股價績後跌8%，低見6.63元。萬洲去年生物公允價值調整前股東應佔利潤9.73億美元，按年跌29.4%，每股盈基本盈利6.6美仙，派末期息0.125港元，按年跌52.8%。

【業績】萬洲國際去年生物公允價值調整前純利9.7億美元跌29% 末期息0.125元

【09：33】港視 （01137） 跌幅擴大至近7%，低見12.4元。

【09：32】小米 （01810） 早段升幅擴大至6%，高見27.15元，成交18億元。

【09：26】嗶哩嗶哩 （09626） 升1.4%，報811.5元創上市新高。嗶哩嗶哩將獲納入恒生綜合指數。

【B站股價】嗶哩嗶哩4月15日起納入恒生綜指 已搬6成貨來港

【09：22】恒生指數開報28802點，升225點。恒生科技指數升1.3%，報8283點。小米 （01810） 造車，股價升逾2%；百度 （09888） 升6%；港視 （01137） 績後跌3%；百融雲創 （06608） 首掛開報29.45元，較招股價低逾7%。

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【港視改名】香港電視轉虧為盈、擬改名「香港科技探索」 王維基：成績更好會考慮派息（第二版）

【09：13】期指開報28752點，升227點或0.8%。

【09：03】中國3月製造業PMI為51.9，高於預期的51.2，前值為50.6。非製造業PMI為56.3，預期為52，前值為51.4。

【08：57】今日共有三隻新股掛牌，包括百融雲創 （06608） 、盈滙企業 （02195） 及美佳音 （06939） ，三股昨日暗盤表現個別發展，其中百融雲創於富途暗盤收報29.35元，較招股價31.8元低7.7%，不計手續費，一手（500股）帳面蝕1225元。

【新股IPO】百融雲創6608暗盤收市潛水 一手帳面蝕約1200元

【新股IPO】盈滙企業2195暗盤收市跌兩至3成、帳面蝕逾550元 美佳音6939一手最多賺160元

【08：48】恒指黑期升90點，報28672點；道指期貨升52點，報32977點。

【08：45】重農行去年少賺近14% 末期息0.222元人民幣

【08：25】五菱汽車去年虧損收窄73% 派末期息0.3仙

【08：10】金嗓子去年少賺8.1% 末期息減半至6仙

【07：45】呷哺呷哺去年少賺99.4% 派末期息0.028元人民幣

【07：45】港股ADR收報28684點，升106點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報45.78元，升0.33元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報612.92元，升3.42元或0.6%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國總統拜登傳將推出3萬億至4萬億美元的基建計劃，但同時會開徵約3萬億美元的稅款。美國債息曾見1.7742厘14個月高位，美滙指數升越93關，創去年11月初以來新高。道指曾跌182點，收市挫104點，報33066點。標指挫0.3%，報3958點。納指跌0.1%，報13045點。

【開市9點半】業績高股息 中行8厘農行7厘中銀4厘 雷軍押注人生造車

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責任編輯︰梁浩碩