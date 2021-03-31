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【開市9點半】業績高股息　中行8厘農行7厘中銀4厘　雷軍押注人生造車

股市 07:02 2021/03/31

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（1）小米 （01810） 正式踏足電動車項目。電動車股於美市時段齊升，Tesla由跌3%變倒升4%，蔚來及小鵬汽車分別升5.7%及7.7%，Tesla市值6101億美元，滾動市盈率846倍，蔚來市值587億美元，小鵬汽車市值265億美元，均未錄盈利。小米正式承認造車後，市場預計會給予較高估值，不過要以現時階段炒起股價，會不會太早？

即睇開市9點半重點：

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【小米造車】雷軍：造車需大量資金但小米有錢　「人生最後一次重大創業」

（2）內銀股維持高派息，中行 （03988） 加派息3.1%，現價股息率8厘；農行 （01288） 加派息1.8%，現價股息率7厘。

【業績｜內銀股】中行、農行各多賺3%及2%　中行：市場勿過分解讀不良率反彈（第三版）

（3）中銀香港 （02388） 末期息每股0.795元，連同中期息則全年股息1.242元，按年減少19%，現價股息率4.4厘。

【業績｜銀行股】中銀香港少賺近18%兼減派息兩成　有信心貸款維持中高單位數增長

（4）華潤置地 （01109） 末期息1.102元人民幣，全年股息按年增長17.4%至每股1.252元人民幣，現價股息率約3.8厘。

【業績│內房股】潤地擬派末期息1.102元人幣　目標2025年銷售及租金翻番（第二版）

（5）香港電視 （01137） 無派息，去年疫情下轉虧為盈，改名為「香港科技探索有限公司」，提升技術解決方案Shoalter，即去年宣布的國際端對端電商解決方案。

【港視改名】香港電視轉虧為盈、擬改名「香港科技探索」　王維基：成績更好會考慮派息（第二版）

（6）獲21.6萬人認購的百融雲創 （06608） ，仍以上限定價，以致暗盤表現偏弱，未有隨大市氣氛好而上升，暗盤計一手蝕千元。

【新股IPO】百融雲創6608暗盤收市潛水　一手帳面蝕約1200元

（7）美佳音 （06939） 中間定價，暗盤升逾4%，一手百元水位，盈滙 （02195） 上限定價，暗盤跌兩成。

【新股IPO】盈滙企業2195暗盤收市跌兩至3成、帳面蝕逾550元　美佳音6939一手最多賺160元

（8）李小加出席「十四五」規劃研討會時提到，由中國的經濟總量而言，香港對中國的影響的確很小，但從質而言則十分重要，尤其是香港與全球成功的資本市場一樣，均採用普通法，對資金的合法性規定非常明確，同時是採用大陸法的國家，如中國、日本及德國不具備的優勢。

【李小加動向】李小加：普通法是香港命根　「不能動」

（9）「喜茶」雖然澄清了無任何上市計劃，不過，市場仍關注著名品牌的上市動向。

【新股IPO】喜茶傳啟動來港上市、料下半年掛牌　創始人再澄清：沒任何上市計劃

欄名 : 開市9點半

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港股 農業銀行（01288） 中國銀行（03988） 小米集團－W（01810） 香港電視（01137） 華潤置地（01109） 中銀香港（02388）

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