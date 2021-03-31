【美股收市】債息曾越1.77厘 美滙升破93關 道指挫104點

美國總統拜登（Joe Biden）傳將推出3萬億至4萬億美元的基建計劃，但同時會開徵約3萬億美元的稅款，以資助財政預算案。美國債息周二曾見1.7742厘的14個月高位，美滙指數升越93關，創去年11月初以來新高。

美股三大指數應聲下滑。道指跌幅曾擴大至182點，收市挫104點，報33066點。標指挫0.3%，報3958點。納指跌0.1%，報13045點。蘋果和微軟分別跌1.2%和1.4%。

市場繼續關注對冲基金Archegos Capital斬倉事件，外電引述消息人士指，瑞信於Archegos斬倉事件中，估計損失高達30億至40億美元。受上周五斬倉衝擊的影視媒體股ViacomCBS和Discovery連跌兩日後，周一分別反彈逾3%和5%。

債息向上，美元強勢，現貨金失守1700美元關。石油出口國組織與產油國盟友(合稱OPEC+)周四開會，決定7月前的產量計劃。據報，沙地建議OPEC+下調需求預測。受利淡消息影響，國際油價周二受壓，紐約期油收市跌1.6%，報60.55美元。布蘭特期油挫0.3%，收報64.17美元。

數據方面，美國1月20大城市樓價指數按年上漲11.1%，升幅稍遜預期的11.2%；去年12月數據修訂為升10.17%。20大城市樓價指數按月升1.2%，符預期。美國3月消費信心指數升上年內最高的109.7，遠勝預測的96.8。

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責任編輯：柯志宏