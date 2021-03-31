《華郵》稱拜登周三將公布2.25萬億美元經濟復甦計劃

▲ 據華盛頓郵報，美國總統拜登周三將公布2.25萬億美元的計劃，該計劃包括用於道路和橋樑等基礎建設的6500億美元。（法新社圖片）

據《華盛頓郵報》引述知情人士，預計白宮周三將公布一項支出2.25萬億美元的就業和基礎設施計劃，這可能成為美國總統拜登經濟議程的基石。

拜登的計劃將包括大約6,500億美元用於重建美國的基礎設施，如道路、橋樑、高速公路和港口。

這項計劃還將包括4,000億美元用於老年人和殘疾人的護理，3,000億美元用於住房基礎設施建設，以及3,000億美元用於重振美國製造業。這還包括數千億美元用於支持國家電網、實施全國高速寬頻、改造國家供水系統以確保清潔飲用水等重大投資。

《華盛頓郵報》援引消息人士稱，白宮官員仍在對計劃進行最後的調整，細節可能會發生變化。

另外，美國21名參議院民主黨人周二寫信給總統拜登，促請他將經常性刺激措施、失業援助延期，列入復甦計劃。

以參議院金融委員會主席懷登(Ron Wyden)為首的21名參議院民主黨人認為，拜登應將派發現金和延長額外失業救濟金，納入其經濟復甦計劃，他們希望援助與經濟狀況掛鈎，以免援助過早失效。

有議員指出，新冠疫情危機遠未結束，美國家庭應繼續得到援助，以便有食物及棲身之所。

美國國會早前通過紓困方案，包括到9月6日期滿的每周300美元的失業救助，以及於本月較早時發放的1,400美元現金。

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編輯：李勝君