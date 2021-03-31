【業績｜內房股】萬科派末期息1.25元人幣、股息率近5厘　祝九勝：入股泰禾進展不順利

▲ 萬科末期息1.25元人幣、股息率近5厘 祝九勝：入股泰禾進展不順利

萬科去年多賺6.8%至415.2億元（人民幣，下同），預計每股分紅1.25元，按年增22.96%。萬科現跌6.2%，報30.15元，現價股息率約4.9厘。問及泰禾（深：000732）的問題，萬科總裁祝九勝指，泰禾的問題整體解決還需要很長的時間，不排除有少數項目有可能先行解套。

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萬科去年出手打救陷入財務危機的泰禾集團，祝九勝表示，泰禾問題若可妥善處理，對客戶、金融機構、項目股東等都是好事情，但好事難辦，進展不順利。萬科入股泰禾有嚴格的條件，「幫忙不會給自己添亂」，只有達成全面的債務重組方案，才會考慮真實入股，現時距離入股仍有相當大的難度，形容泰禾的解題鑰匙仍在其自身和債權人手中。

至於泰禾與萬科成立資產管理公司，祝九勝指，正處於醞釀階段，屬於操盤公司，不是接盤公司，不承擔項目本身的債權債務關係。

郁亮：住房越來越像耐用消費品

對於行業看法，主席郁亮表示，房地產進入管理紅利時代，回歸實業屬性已成為明確、清晰的趨勢，意味行業回報水平將逐漸向社會平均水平靠攏，房地產要從開發為主轉向開發與經營並重，住房將越來越像耐用消費品，開發業務將越來越像製造業，經營業務本質上是內容經營，行業亦來到存量競爭的時代。

郁亮又指，即使未來不可以賺大錢、快錢，但集團可以「賺慢錢、長錢、實錢」，行業仍有大的生命力。

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期內，收入按年增13.9%至4191.1億元，稅後毛利率為22.7%，按年減少4.6個百分點。房地產開發業務實現銷售7041.5億元，按年增11.6%。租賃住宅方面，去年萬科開業了3.3萬間，累計在33個城市開業14.4萬間。

萬科預期，今年現有項目新開工面積為3148.4萬平方米，項目竣工面積3587.5萬平方米。

今年首季「三條紅綫」可全達標

截至去年底，持有貨幣資金1,952.3億元，淨負債率18.1%，現金短債比1.8倍，剔除預售款的資產預債率為70.4%。目前萬科只有剔除預售款資產預債率略超標，料今年首季會實現「綠檔」。

問及淨負債率是否過低，影響未來發展需求，管理層指，萬科並不追求過低的淨負債率，集團正在等待機會，認為「集中供地」的問題要求資金有很大的彈性。

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編輯：袁諾曦