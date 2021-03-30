【新股IPO】受惠快手、百度等　畢馬威：香港IPO首季集資額達1081億　創新高

▲ 畢馬威：香港IPO集資額創新高達1081億

快手 （01024） 、百度 （09888） 、醫渡科技 （02158） 等大型熱門新股於今年首季來港上市。畢馬威的最新分析顯示，香港新股市場延續自去年下半年以來的增長勢頭，截至3月34日止，2021年首季集資總額達139億美元（約1080.7億港元），創歷史新高。期內，畢馬威指，有多家未營利生物科技公司、同股不同權架構公司及第二上市公司成功上市，以集資額計，首季香港前十大上市項目中有7個來自該類型的公司。

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畢馬威續指，全球IPO市場以集資金額計為2020年第一季度的三倍以上。美國、香港和A股市場繼續領先市場，集資總額達614億美元（約4773.9億港元），佔全球IPO集資金額的63%以上。根據報告，香港排行第三位，僅次於納斯達克及紐交所。

值得留意是，報告中並沒有將特殊目的收購公司（SPAC）計入全球IPO的數據分析，但SPAC於今年首季（截至3月34日止）繼續受到追捧，集資金額更創高峰，達956億美元。

畢馬威中國資本市場主管合夥人劉國賢表示，市場將維持低利率、高流動性及投資氣氛暢旺的趨勢，預計2021年全球IPO活動將蓬勃增長。

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編輯：袁諾曦