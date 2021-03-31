【數碼轉型】混合雲應用增　機密運算、量子安全加密、完全同態加密增企業信心

有云「牛轉乾坤」，儘管今年的前景對企業而言或未明朗，但我們還是能作出一些技術相關的預測。

首先，即使是敏感和嚴格監管的行業也將繼續向混合雲轉移，但企業在過程中，需要採用多方面措施，應對安全威脅的不斷演變。而機密運算、量子安全加密、完全同態加密（FHE，Fully Homomorphic Encryption）等安全技術將有助鞏固企業的信心。

安全技術助敏感行業消除後顧之憂

機密運算結合了儲存和傳輸過程中數據加密以及對密鑰獨佔控制的特點，可以保護機密的數據集和應用工作負載。至於量子安全加密技術則能保護企業數據被日漸普遍的量子電腦快速破解。另外，FHE 能夠令數據在運算過程中也能保持加密狀態，因而令保險等行業在分析客戶數據時避免客戶的個人資料外洩，增加私隱保護。

人工智能以推理加速向混合雲遷移

第二，人工智能將被企業用來分析關鍵任務工作負載，並透過自動化大大加快應用程式向雲端的遷移速度和提高管理效率。透過推理工作負載中應用程式的行為及相關結構，人工智能就能推薦並自動生成可行的微服務（Microservices）。此外，開發人員和工程師也能透過人工智能的相關技術，改善日常管理，轉而專注從事深度分析等更有價值的工作。

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開源工具協助整合雲端釋放專家價值

企業還將運用開源工具，把不同的雲端和本地系統整合到一個單一無縫的混合平台上，並採用一種能大大提高在混合雲中設計和運用程式效率的應用部署模式。因此，數據分析等領域的專家能夠專注在真正的問題上，不用分心研究程式運行的問題。

混合雲藉5G推動人工智能效能飛躍

最後，5G技術將消除雲端與網絡邊緣的界限，令混合雲中的邊緣能保留更多數據以進行可持續的人工智能運算。人工智能的效能會踏上一個新台階，並具有更強的保障私隱和安全能力。



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總括而言，牛年的科技業界重點將是混合雲和人工智能的互動：混合雲將提高人工智能的能力和效率，與此同時，人工智能也將協助企業更安全和高效地管理混合雲。混合雲將成為企業掙脫禁錮，面向未來，持續成長的有力保證。