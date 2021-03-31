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【科技圓投資夢】SoFi香港推美股碎股交易　78元入場購TSLA、AMZN碎股

科技 10:01 2021/03/31

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SoFi香港推美股碎股交易　78元入場購TSLA、AMZN碎股

證券交易應用SoFi香港宣布推出美股零碎股票交易服務，用戶可以低至10美元（約78港元）入場，以零佣金投資40隻熱門美股，包括特斯拉（TSLA）、亞馬遜 （AMZN）等。這些股票有部分的每股售價為數千以至數萬港元，SoFi香港表示，新服務讓資金有限的投資者亦可購入高市值美股，進一步降低投資門檻。

【WWDC】蘋果開發者大會WWDC 6月7至11日繼續於網上舉行

【Google Maps更新】將新增室內實時景觀　環保出行路線建議

SoFi高級副總裁（國際）Mathias Helleu指出，新服務讓投資者可以選擇熟悉熱門美企公司的股票，特別是千禧世代的年輕投資者，資金有限難以實現投資組合多樣化，而碎股交易有助投資者更容易建立心儀的投資組合。現時SoFi香港提供40隻零碎股票作選擇，並指未來會納入更多股票優質股供會員選擇。

美國SoFi推散戶購IPO平台

SoFi香港前身為香港股票投資應用8 Securities，去年獲美國FinTech初創SoFi收購。而SoFi今年年初宣布將於美國借殼上市，交易預計快將完成。該企早前亦宣布於美國推出新股投資服務，帳戶有多於3000美元的帳戶持有人，便可在平台上「預留」行將上市的美國新股，外媒CNBC日前引述該企行政總裁Anthony Noto指出，這項新服務讓用戶參與新股投資，從而讓投資組合更多元化，前這些投資只限機構投資者參與。

責任編輯:周俊霖

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