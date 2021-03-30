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【新股IPO】醫脈通已遞交上市申請 擬集資最多約39億元

股樓投資 22:09 2021/03/30

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內地互聯網醫療平台醫脈通已遞交上市申請，擬集資5億美元（約38.9億港元），聯席保薦人為高盛及海通國際。

根據醫脈通招股文件顯示，醫脈通於2013年4月成立，主要專注於構建卓越的互聯網醫生平台，以及培育醫療行業參與者生態系統。平台擬為醫生、患者、醫院、製藥及醫療設備公司提供綜合解決方案。公司去年收入為2.14億元人民幣，按年升75.6%；純利為8520萬元人民幣，按年升1.72倍。

騰訊投資的微醫擬於本周遞交上市申請 集資最多234億，見【下一頁】

截至去年12月底，醫脈通平台現有350萬註冊用戶，其中240萬註冊用戶為執業醫生，佔內地所有執業醫生數量58%，註冊醫生數目為內地專業醫生平台中排列首位；去年第四季平台平均每月活躍用戶數量超過100萬人。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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