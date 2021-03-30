【騰訊700】騰訊PUBG Mobile及和平精英 去年日均吸金近6000萬元

根據Sensor Tower商店平台數據顯示，騰訊（00700）《PUBG Mobile》（當中計入其內地版本《和平精英》收入），2020年吸金27億美元，縱觀去年，《PUBG Mobile》在全球App Store和Google Play 日均吸金740萬美元，即5700萬元。而兩遊戲推出3年來，在全球累計進的收入已達51億美元。騰訊今日跌0.4%，報609.5元。

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去年首季至第三季期間，《PUBG Mobile 》平均每個季度收入為7.04億美元。雖然去年末季收入略微回落至5.55億美元，但今年首季其收入再次迎來增長，達到7.09億美元。

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另外，騰訊亦宣布與德國汽車品牌奧迪（Audi），達成戰略合作協議，未來雙方將一起打造智能互聯的數字化生態，涉及數字座艙、數字化營銷、用戶運營等領域。合作方式包括，騰訊將社交、內容、服務等生態資源和數字化技術注入奧迪數字座艙，將為配備最新一代奧迪互聯（Audi connect）服務的部分奧迪車型提供微信車載版、QQ音樂和騰訊地圖等服務。

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