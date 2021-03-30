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【WWDC】蘋果開發者大會WWDC 6月7至11日繼續於網上舉行

科技 21:19 2021/03/30

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蘋果(Apple) 宣佈，將於 6月7日至6月11日繼續以網上形式，舉辦其年度全球開發者大會 (WWDC)。

WWDC21 免費開放給所有開發者，提供 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 及 tvOS 發展趨向的獨特見解。建基於去年網上開發者大會破紀錄的參與度和成果，WWDC21 讓開發者了解各種全新技術、工具及架構，以建立創新和各別平台的 app 和遊戲。

Swift Student Challenge作品　４月18日或之前提交　
蘋果同時宣佈，將舉辦今年的 Swift Student Challenge，讓年輕開發者可透過創作 Swift Playgrounds 作品來展示自己的編碼技巧。比賽現已接受作品提交。參賽作品需為在 Swift Playgrounds 上建構的互動場景，並可供於3分鐘內完成體驗。

Swift Playgrounds 是為 iPad 和 Mac 而設的創新 app，讓學習編寫 Swift 程式語言變得互動有趣。由即日起至 4月18日，學生可提交 Swift Playgrounds 作品以參加 Swift Student Challenge

編輯：梁巧恩

WWDC Apple iPad macOS iOS watchOS 遊戲

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