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【新股IPO】百融雲創6608暗盤收市潛水　一手帳面蝕約1200元

股樓投資 21:32 2021/03/30

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百融雲創（新上市編號：06608）明日掛牌，而上市前的暗盤亦難逃潛水厄運。

根據富途暗盤交易平台，百融雲創暗盤收市報29.35元，較招股價31.8元跌7.7%，以每手500股計，一手帳面蝕1225元。至於在輝立交易平台，百融雲創暗盤平開31.8元，最高曾見32元，隨後倒跌，低見28.5元，收市報29.25元，較招股價跌8%；一手帳面蝕1,275元。

嗶哩嗶哩9626自稱是百度9888？　央視狠批：不可原諒，見【下一頁】

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百融雲創公開發售部份錄得超額認購149.67倍，公開發售股數增至50%，一手中籤率為10%；並以招股上限31.8元定價，其招股範圍介乎26.5元至31.8元，每手500股；摩根士丹利、中金及民銀資本為聯席保薦人。

中概股陸續來 蔚來小鵬汽車遞交來港上巿第二申請，見【下一頁】

百融雲創是次上市引入3名基石投資者，包括Cederberg、中國結構調整基金及Franchise Fund LP，合共認購5,367.25萬股股份，佔公司緊隨全球發售完成後已發行股本約10.84%。

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記者：張以正

 

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