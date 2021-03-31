【酒店下午茶】帝京酒店聯乘香薰護膚品牌CANVAS　推「瑰麗仙境下午茶」每位270元

帝京酒店餐廳酒吧Lion Rock聯乘澳洲有機香薰護膚品牌CANVAS，以玫瑰為主題，推出 瑰麗仙境下午茶 ，惠顧客人更可獲贈CANVAS套裝乙份。

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於4月1日至6月30日期間供應，客人凡惠顧兩位用套餐，可獲贈CANVAS玫瑰全日呵護套裝及香薰口罩配飾乙份，每份價值$495，套裝包括玫瑰潤澤潔面梳乎厘10ml、玫瑰水凝面膜10ml以及玫瑰24小時全效保濕乳液10ml。同時送贈的香薰口罩配飾，則以磁扣設計，可扣在口罩、衣物及隨身物件上。

今次大廚就以CANVAS一系列玫瑰產品為靈感，設計出多款美味茶點，當中包括龍蝦沙律撻、松葉蟹肉玉子卷、火炙三文魚卷、櫻花海老軟心芝士、紅桑子荔枝玫瑰慕絲蛋糕、佛手柑玫瑰芭菲、玫瑰草莓西瓜蛋糕、青檸玫瑰花水信玄餅、紫羅蘭雜莓帕芙洛娃、甜蜜特飲。

「瑰麗仙境下午茶」的供應日期由4月1日至6月30日，下午2時半至5時。兩位用$508包兩杯特飲；一位用$270，包一杯特飲，另加一服務費。另提供下午茶外賣及外送服務，下午茶連雅緻四層架，現於網上商店訂購更可享8折優惠。

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責任編輯：蘇穎琪