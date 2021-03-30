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【股市熱話】股份業績差就升 業績好反跌 股民嘆不能理解　網民：咁易玩就係人都是股神

理財智慧 21:24 2021/03/30

分享：

近期港股顯著波動，債息上升加上基金爆倉，令新經濟股由天堂跌落地獄，加上步入業績高峰期，股價升跌更難以捉摸。

有散戶網民在討論區以「業績差就升 業績好就狂跌」發帖，指移卡（09923）、賽生醫藥（06600）業績業績就狂跌；相反業績差的開拓藥業（09939）、稻草熊就狂炒，大嘆「完全唔知咩世界，真係好唔明白，睇到眼火爆」。

【樓市熱話】公屋仔帶女友見家長 母親提議讓出公屋 讓2人婚後居住 女友驚問：如果結婚真喺要住公屋？【見下頁

此帖一出，引來大批股民網友回應，指樓主應是股齡太淺，不明白股票走勢的運作。「股價升跌係炒將來，而你睇業績就屬於滯後數據！大戶部署並非一日之事，以你嘅情況只屬欠運」、「好多半新股在ipo時溢價招股，一出業績唔似樣，即時打落十八層地獄」、「賭博一定係逆向思維模式」。

【延伸閱讀】【第二季部署】BNP：逆市下3大揀股原則 薦16隻中資股 新經濟股僅1隻入圍【見下頁

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愛貓夫婦擲百萬元裝修522呎單位　全屋粉色系營造夢幻家居　設長型貓走廊　成「主子」小天地【見下頁

其他網友回應：

優質股爆跌就係吸貨的好時機，時間會將價值還原，升到上太空的垃圾股，遲早會跌返落來、美團（03690）、百度（09888）有眼大家睇

樓主玩股票應該不會太久，業績好就升，差就跌，咁易玩就係人都是股神啦

股價反映未來憧憬, 業績反映過去。過去大戶好多時都知啦，而且過去又點反映未來呢?

香港股票十人買九個半會輸，我只玩盈富基金（02800）

想法太正確了，呢D係老千市，港女有名提款機

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記者：李兆明

股票 港股 新經濟 百度集團—SW（09888） 移卡（09923） 盈富基金（02800）

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【新股IPO】百融雲創6608暗盤收市潛水　一手帳面蝕約1200元

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