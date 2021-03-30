【股市熱話】股份業績差就升 業績好反跌 股民嘆不能理解　網民：咁易玩就係人都是股神

近期港股顯著波動，債息上升加上基金爆倉，令新經濟股由天堂跌落地獄，加上步入業績高峰期，股價升跌更難以捉摸。

有散戶網民在討論區以「業績差就升 業績好就狂跌」發帖，指移卡（09923）、賽生醫藥（06600）業績業績就狂跌；相反業績差的開拓藥業（09939）、稻草熊就狂炒，大嘆「完全唔知咩世界，真係好唔明白，睇到眼火爆」。

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此帖一出，引來大批股民網友回應，指樓主應是股齡太淺，不明白股票走勢的運作。「股價升跌係炒將來，而你睇業績就屬於滯後數據！大戶部署並非一日之事，以你嘅情況只屬欠運」、「好多半新股在ipo時溢價招股，一出業績唔似樣，即時打落十八層地獄」、「賭博一定係逆向思維模式」。

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其他網友回應：

優質股爆跌就係吸貨的好時機，時間會將價值還原，升到上太空的垃圾股，遲早會跌返落來、美團（03690）、百度（09888）有眼大家睇

樓主玩股票應該不會太久，業績好就升，差就跌，咁易玩就係人都是股神啦

股價反映未來憧憬, 業績反映過去。過去大戶好多時都知啦，而且過去又點反映未來呢?

香港股票十人買九個半會輸，我只玩盈富基金（02800）

想法太正確了，呢D係老千市，港女有名提款機

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記者：李兆明