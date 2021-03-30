亞馬遜前高層將出任GME首席增長官 負責增長策略和營銷規劃

GameStop（GME）表示前亞馬遜高層Elliott Wilke，將出任首席增長官。

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Elliott Wilke在亞馬遜工作了近七年，曾經領導「亞馬遜生鮮超市」（Fresh Stores）業務，他將負責GME的增長策略和營銷規劃。

GME正將業務從實體零售模式，轉型為可以與目標百貨公司（Target Corporation）和沃爾瑪（Walmart Inc）等大型零售商以及微軟等技術公司競爭的電子商務業務。

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GME於同日亦宣佈Chewy.com前高層Andrea Wolfe以及Tom Peterson分別領導其業務開發和銷售。

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責任編輯：梁翠麗