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亞馬遜前高層將出任GME首席增長官 負責增長策略和營銷規劃

環球政經 20:15 2021/03/30

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GameStop（GME）表示前亞馬遜高層Elliott Wilke，將出任首席增長官。

【嗶哩嗶哩 9626】嗶哩嗶哩 6成貨已搬香港 上市翌日即獲納入恒生綜指及科指：【下一頁

Elliott Wilke在亞馬遜工作了近七年，曾經領導「亞馬遜生鮮超市」（Fresh Stores）業務，他將負責GME的增長策略和營銷規劃。

 

GME正將業務從實體零售模式，轉型為可以與目標百貨公司（Target Corporation）和沃爾瑪（Walmart Inc）等大型零售商以及微軟等技術公司競爭的電子商務業務。

【美債拋售】 拜登政府基建方案公布在即　10年期美債息率升至1.77厘：【下一頁

GME於同日亦宣佈Chewy.com前高層Andrea Wolfe以及Tom Peterson分別領導其業務開發和銷售。

 

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責任編輯：梁翠麗

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