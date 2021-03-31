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【兒童節】戶戶送夥PizzaExpress首推兒童餐　Instagram分享照片獲100元優惠

商業 13:00 2021/03/31

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4月4日便是兒童節，戶戶送今年與PizzaExpress合作，首次於平台供應PizzaExpress的兒童餐。（戶戶送提供圖片）

4月4日便是兒童節，戶戶送今年與PizzaExpress合作，首次於平台供應PizzaExpress的兒童餐外，更為小朋友送上禮物。

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4月1日至5日期間，PizzaExpress將於戶戶送獨家發售兒童餐，包括果汁一杯、細份薄餅或意粉一款、雞翼兩隻以及焗麵包球配朱古力榛子醬，售價118元。於兒童節當天在戶戶送平台訂購PizzaExpress的兒童餐，更可獲贈限量版薄餅橡皮糖一盒。

顧客只要於活動期間於Instagram分享小朋友與PizzaExpress兒童餐或限量版薄餅橡皮糖的時刻，並於內文加上#PEkidspizza，最能於照片中展現開心氣氛的5名顧客，即可獲得PizzaExpress 100元優惠券乙張。

戶戶送及PizzaExpress更與非牟利慈善團體「樂餉社」合作，將於3月29日經「新福事工協會」向低收入家庭送出PizzaExpress兒童餐連薄餅橡皮糖，讓更多小朋友感受兒童節的快樂。

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責任編輯：朱悅瀅

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