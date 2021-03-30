Google Maps引導駕駛者至環保路線 預計今年在美國首推

Google宣佈Google Maps將開始根據行車、斜度和其他因素，引導駕駛者沿著估計產生最低碳排放量的路線行駛。

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Google表示這項功能將於今年稍晚率先在美國推出，並陸續推行至其他國家，期望通過服務幫助應對氣候變化。

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Google Maps的系統會自動預設「低碳路線」，而當有其他備選路線的速度較為快時，Google將會讓用戶比較估算的排放量，從而選擇行車路線。

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責任編輯：梁翠麗