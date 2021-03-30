【樓市走勢】美聯黃建業：樓市迎來「大陽春」　料通關後全年住宅樓價升逾一成

首季新盤及二手樓交投持續暢旺，美聯集團主席黃建業預測，樓市旺勢將持續一段時間。他指出，雖然成交量按年顯住上升，惟受疫情及「移民盤」增加等因素影響，樓價未有隨成交量同步飆升，期間僅升1.82%。不過，他認為，近月股市波動所流入的熱錢和「新香港人」開始入市皆有助推高樓價，料通關前全年樓價可升8%，若年內成功通關，升幅或可達10%或以上。

黃建業說，自去年疫情放緩，住宅物業成交已反彈，早前率先預告首季「樓市早春」，雖然一度未為市場接受，但事實是旺勢一直延續，已由「早春」進化為「大陽春」。據美聯資料推算，估計今年首季新盤銷售量達3,900伙，按年升逾六成；二手註冊量分別則達14,700宗，按年升逾七成。

雖然成交量回升，但樓價卻未同步錄得巨大升幅，黃建業解釋，主要原因是資金一度僅匯聚股市，令樓市只能輕微受惠，加上本港經濟暫難復舊觀，失業率高企，亦令業主難以於旺市中加價。他又提到，二手放盤同時增加，估計當中「移民盤」佔一定數量，但強調離港人數未必如預期般龐大，因為香港向來人口流動率高，「移民盤」能快速被新人口及回流人士吸納。

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另一方面，黃建業預料「新香港人」帶來的龐大購買力將使樓市持續向好。資料顯示，通關前已陸續有內地買家入市，內地買家佔個人買家於香港一手私宅註冊量比率，由2020年第二季的低位約8.7%，連升3季，至2021年首2個月約10.5%。二手成交方面，內地買家佔個人買家於香港二手住宅註冊量比率，同樣連升3個季度，由20年第二季的低位約5.1%，升至今年首2個月約6.8%。他認為，無論一手私宅或二手住宅，內地買家比率均呈現上升趨勢，由於中港尚未通關，估計以上買家當中不少為早年移民香港，已持有本地永久性居民身份證的「新香港人」，出現「新香港人撐港樓」的情況。

黃建業又指，香港國際金融中心的地位不變，去年吸引154 家公司來港上市，合共集得近4,000億元，當中不少為內地企業，可見香港在中美關係持續緊張的情況下，繼續發揮「聚寶盤」作用。他認為，香港吸納資金能力強勁，本港存款處於高位，並未出現所謂走資的情況，加上近月股市進入調整期，獲利者「套股換樓」，熱錢加快湧向物業市場，而樓價亦已重拾上升軌跡。

物業類型方面，相較於中小型住宅物業，黃建業更看好超級豪宅，因為這類物業受到經濟環境的影響相對較少，而且更受惠於股市暢旺，以及年輕新富豪的誕生。他特別提到「新香港人」對住宅的喜好有別於土生土長的香港人，首要追求的是「豪」，即是豪宅，而且「愈豪愈受追捧」。他續說，適逢更多中資來港扎根，管理層及高級管理人員在港置業，皆以超級豪宅為首選，不少願意「一擲萬金」，付出高昂的「買家印花稅」以購買優質超級豪宅。

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不過，黃建業指出，雖然整體市況改善，但是仍要小心「灰犀牛」出現。國務院副總理韓正早前指出，房屋問題不解決，損害全港市民利益。財政司司長陳茂波亦提出檢討差餉制度，包括考慮引入累進制，警示香港或出現樓價調控措施。他強調，「樓是用來住不是用來炒」的方向絕對正確，惟本港現時已遠離「炒風」，以現時香港的經濟情況，樓價未至於爆升，樓市沒有「加辣」條件，反而應該減辣，以方便市民換樓，亦建議有序增加土地供應，以舒緩房屋「求過於供」的問題。

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