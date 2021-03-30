  • 26°C
香港時間 : 2021330日 (二) 20:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市走勢】美聯黃建業：樓市迎來「大陽春」　料通關後全年住宅樓價升逾一成

股樓投資 20:01 2021/03/30

分享：

首季新盤及二手樓交投持續暢旺，美聯集團主席黃建業預測，樓市旺勢將持續一段時間。他指出，雖然成交量按年顯住上升，惟受疫情及「移民盤」增加等因素影響，樓價未有隨成交量同步飆升，期間僅升1.82%。不過，他認為，近月股市波動所流入的熱錢和「新香港人」開始入市皆有助推高樓價，料通關前全年樓價可升8%，若年內成功通關，升幅或可達10%或以上。

黃建業說，自去年疫情放緩，住宅物業成交已反彈，早前率先預告首季「樓市早春」，雖然一度未為市場接受，但事實是旺勢一直延續，已由「早春」進化為「大陽春」。據美聯資料推算，估計今年首季新盤銷售量達3,900伙，按年升逾六成；二手註冊量分別則達14,700宗，按年升逾七成。

雖然成交量回升，但樓價卻未同步錄得巨大升幅，黃建業解釋，主要原因是資金一度僅匯聚股市，令樓市只能輕微受惠，加上本港經濟暫難復舊觀，失業率高企，亦令業主難以於旺市中加價。他又提到，二手放盤同時增加，估計當中「移民盤」佔一定數量，但強調離港人數未必如預期般龐大，因為香港向來人口流動率高，「移民盤」能快速被新人口及回流人士吸納。

【筍盤推介】 港島區細價上車盤位於名校網 30萬靚裝2房 一落樓就到港鐵站【下一頁

另一方面，黃建業預料「新香港人」帶來的龐大購買力將使樓市持續向好。資料顯示，通關前已陸續有內地買家入市，內地買家佔個人買家於香港一手私宅註冊量比率，由2020年第二季的低位約8.7%，連升3季，至2021年首2個月約10.5%。二手成交方面，內地買家佔個人買家於香港二手住宅註冊量比率，同樣連升3個季度，由20年第二季的低位約5.1%，升至今年首2個月約6.8%。他認為，無論一手私宅或二手住宅，內地買家比率均呈現上升趨勢，由於中港尚未通關，估計以上買家當中不少為早年移民香港，已持有本地永久性居民身份證的「新香港人」，出現「新香港人撐港樓」的情況。

黃建業又指，香港國際金融中心的地位不變，去年吸引154 家公司來港上市，合共集得近4,000億元，當中不少為內地企業，可見香港在中美關係持續緊張的情況下，繼續發揮「聚寶盤」作用。他認為，香港吸納資金能力強勁，本港存款處於高位，並未出現所謂走資的情況，加上近月股市進入調整期，獲利者「套股換樓」，熱錢加快湧向物業市場，而樓價亦已重拾上升軌跡。

物業類型方面，相較於中小型住宅物業，黃建業更看好超級豪宅，因為這類物業受到經濟環境的影響相對較少，而且更受惠於股市暢旺，以及年輕新富豪的誕生。他特別提到「新香港人」對住宅的喜好有別於土生土長的香港人，首要追求的是「豪」，即是豪宅，而且「愈豪愈受追捧」。他續說，適逢更多中資來港扎根，管理層及高級管理人員在港置業，皆以超級豪宅為首選，不少願意「一擲萬金」，付出高昂的「買家印花稅」以購買優質超級豪宅。

延伸閱讀【網民熱話】打工仔買樓　應買咩地區最好？　呢個地區最多網民揀【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

不過，黃建業指出，雖然整體市況改善，但是仍要小心「灰犀牛」出現。國務院副總理韓正早前指出，房屋問題不解決，損害全港市民利益。財政司司長陳茂波亦提出檢討差餉制度，包括考慮引入累進制，警示香港或出現樓價調控措施。他強調，「樓是用來住不是用來炒」的方向絕對正確，惟本港現時已遠離「炒風」，以現時香港的經濟情況，樓價未至於爆升，樓市沒有「加辣」條件，反而應該減辣，以方便市民換樓，亦建議有序增加土地供應，以舒緩房屋「求過於供」的問題。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
今日
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
搶盤分秒必爭　買家入屋10分鐘　即還價成交　只為買日出康城緻藍天
今日
搶盤分秒必爭　買家入屋10分鐘　即還價成交　只為買日出康城緻藍天
【有相睇】將軍澳沿綫上蓋屋苑　木系家居設計　三房不用1000萬　可借八成按揭
今日
【有相睇】將軍澳沿綫上蓋屋苑　木系家居設計　三房不用1000萬　可借八成按揭
樓價 陽春 黃建業 移民

上一篇文章

【樓主熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想

下一篇文章

Google Maps引導駕駛者至環保路線 預計今年在美國首推
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市
【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
逸璟．龍灣減價近一成賣　三房大宅劈價逾百萬　叫價平過2018年
逸璟．龍灣減價近一成賣　三房大宅劈價逾百萬　叫價平過2018年