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【美債拋售】 拜登政府基建方案公布在即　10年期美債息率升至1.77厘

環球政經 19:36 2021/03/30

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美國總統拜登（Joe Biden）將於本周三（3月31日）公布規模約名為「Build Back Better」的基建設施建設方案，預計涉及資金約3萬億美元。再加上市場對美國疫苗接種進度樂觀，美國10年期國債孽息率周二（3月30日）開市前再度上升，最新報1.77厘，是自去年1月以來最高水平。

不過市場普遍預期，10年期美債債息仍有上升的空間，瑞信（Credit Suisse）策略師周二重申，預計10年期國債收益率在即將到來的第二季度達到2％；ING的策略師則認為，10年期國債收益率將繼續上升，未來將遠遠高於2%的水平。

【美股ETF推介】打造長期投資策略 四大美股經典ETF組合推介【下一頁

根據白宮發言人指，拜登將於本周三將訪匹茲堡，同時公布新一輪財政方案，據悉涉及資金約3萬億至4萬億美元。為落實方案，民主黨人或會透過增加富人稅、取消企業減稅等措施籌集資金，料將面臨共和黨人的極力反對。

延伸閱讀：【美股焦點】契媽太空探索ETF「ARKX」周二上市　京東位列第五大持倉　阿里巴巴、騰訊離奇上榜【下一頁

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編輯：李勝男

國債 美國 拜登 基建

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