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Paypal推出加密貨幣結帳服務 預計將適用於全球2900萬個商家

環球政經 19:23 2021/03/30

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據路透社消息指PayPal將在周二稍晚時宣布今年將接受美國消費者使用加密貨幣付款，用戶可將比特幣、比特幣現金、以太幣及萊特幣，在結賬時轉換成法定貨幣以進行線上購物。

【新股IPO】百融雲創6608明日掛牌 公開發售超購149倍 上限定價 一手中籤率10%：【下一頁

PayPal指將不收取任何使用加密貨幣結帳的交易費，惟每次結賬只能使用一種貨幣，預計服務將在未來幾個月內，在與Paypal合作的2900萬商戶中使用。

【港鐵66】港鐵首次減價 股價靠穩 大行又點睇？：【下一頁

Paypal總裁Dan Schulman向路透社表示，這次用戶首次能無縫使用加密幣，而透過法定貨幣結算交易，則能免除商戶承受加密貨幣波動的風險。

 

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責任編輯：梁翠麗

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