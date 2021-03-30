Paypal推出加密貨幣結帳服務 預計將適用於全球2900萬個商家

據路透社消息指PayPal將在周二稍晚時宣布今年將接受美國消費者使用加密貨幣付款，用戶可將比特幣、比特幣現金、以太幣及萊特幣，在結賬時轉換成法定貨幣以進行線上購物。

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PayPal指將不收取任何使用加密貨幣結帳的交易費，惟每次結賬只能使用一種貨幣，預計服務將在未來幾個月內，在與Paypal合作的2900萬商戶中使用。

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Paypal總裁Dan Schulman向路透社表示，這次用戶首次能無縫使用加密幣，而透過法定貨幣結算交易，則能免除商戶承受加密貨幣波動的風險。

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責任編輯：梁翠麗