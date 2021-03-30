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【香港零售】零售協會：2月升幅大因基數低　業界對前景仍感悲觀

商業 19:48 2021/03/30

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政府統計處公布，2月份零售業總銷貨價值按年大升30%。（資料圖片）

政府統計處公布，2月份零售業總銷貨價值按年大升30%，當中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，更按年大增114.1%。惟香港零售管理協會主席謝邱安儀強調，今年2月份的數據錄得升幅，主因為去年低基數。

謝邱安儀解釋，個別類別如珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物出現大幅上升，只因去年低基數，若與正常時間比較，仍然錄得跌幅。而去年受影響較溫和的類別，升幅不是太誇張或在預期之內，例如傢具及固定裝置、汽車及汽車零件等。

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她稱，大部份同業反映，3月份人流情況較弱，只有部份認為人流情況不差。然而，兩者均認為3月份市民的消費情緒非常弱，過去的重災區如珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物、百貨公司、傢具及固定裝置等，將會錄得跌幅。故她認為，本地零售業仍然未見復甦的趨勢。

復活及清明節快到　料長假期下銷售按年增
即將踏入4月份，迎來復活節及清明節的長假期。謝邱安儀指，零售商預計有助整體生意，人流會回復至正常周末水平，加上港人不能外出旅遊，留港消費將會為零售帶來正面作用。她坦言，雖然預計復活節銷售按年增幅多，但亦只因去年低基數效應。

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她重申，過去清明節內地客會來港消費，今年受入境限制，依靠遊客生意的類別會較弱。

預計旅遊區吉舖多　奢侈品品牌繼續關門
本地失業率持續攀升。謝邱安儀認為不是好現象，預計第三季零售商仍會繼續有關門情況。加上業主普遍不願滅租，她預計旅遊區的店舖數的吉舖會愈來愈多。雖有個別同業找到租金較低的鋪位，但她強調整體仍偏向悲觀，例如奢侈品品牌會繼續關門。

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記者：馬意文

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