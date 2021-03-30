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【薪酬調查】本港工資中位數再升1.5%　男性僱員時薪比女性高17元

Hot Talk 19:10 2021/03/30

分享：

【薪酬調查】本港工資中位數再升1.5%　男性僱員時薪比女性高17元

政府統計處公布，2020年5月至6月本港僱員的每月工資中位數為18,400元，較2019年5月至6月的中位數（18,200元）高1.5%。在2020年5月至6月，本港僱員每月工資的第10個、第25個、第75個及第90個百分位數分別為9,600元、13,200元、28,800元及45,300元，與2019年5月至6月的相應數字比較的按年變動率分別為跌3.9%、升1.4%、升2.2%及升1.6%。

國泰指無法保證不裁員、不減薪【下一頁】

統計處指，2020年5月至6月本港僱員的每小時工資中位數為74.4元，較2019年5月至6月的中位數（73元）高1.8%。每小時工資的第5個、第10個、第25個、第75個及第90個百分位數分別為41元、44元、52.8元、117.6元及190.8元。

在2020年5月至6月，男性僱員的每小時工資中位數為83元，而女性僱員則為66元。按年齡組別分析，介乎35歲至44歲的僱員的每小時工資中位數最高，達83.9元，其次是介乎25歲至34歲的僱員，約77.6元，至於介乎45歲至54歲的僱員，則為75.6元。

相關文章：【財政預算案2021】預算案「減糖」、分期發放5000元電子消費券　寬減薪俸稅、入息稅及利得稅、上限為1萬元

 

編輯：陳韻妍

薪酬待遇 政府統計處

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