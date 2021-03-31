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【疫市營商】個性化商品當道　量身訂製鑽飾品牌Ryder Diamonds靠O2O突圍

商業 11:00 2021/03/31

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Ryder Diamonds創辦人兼行政總裁Sally Ryder表示，隨着業內市道在去年底已見復甦迹象，預期今年銷情有望回穩。（陳國峰攝）

珠寶首飾一向都以大品牌作主導，不過近年卻興起個性化產品。鑽飾品牌Ryder Diamonds看準量身訂製產品需求，將高級鑽飾工藝及設計概念注入產品之中，成功吸引不同年齡層客群。雖然疫情對生意帶來影響，但品牌憑O2O營銷策略，去年第四季婚戒銷量明顯錄增幅。

【疫市擴張】飲食集團Pirata Group看好復甦後市　料再多開10家餐廳

Ryder Diamonds品牌創辦人兼行政總裁Sally Ryder曾在澳洲鑽石公司工作，明白鑽飾商成功的秘訣取決於工藝水平，故當來到香港成立自家品牌時，首項任務就是尋找本港有才華的鑽飾工匠師。她指，開始創業時，花了長時間才能尋覓到高水準的工匠師。

Sally Ryder指，剛來港​​​​​​​成立品牌時，花了長時間才能尋覓到高水準的工匠師。（陳國峰攝）

目前品牌約8成業務來自本港，另有出口至新加坡、澳洲及英國市場。她指，當初選擇以香港為基地設立品牌，是因為香港非常有利於開展鑽石業務，最大優勢是進出口鑽石不需徵關稅，可更易於處理物流程序。

Ryder Diamonds品牌賣點是量身訂製珠寶，更自設工作室生產。（陳國峰攝）

Ryder Diamonds品牌賣點是量身訂製珠寶，更自設工作室生產。她坦言不太擔心競爭，除了看好市場潛力外，亦留意到消費者愈來愈不吝嗇花費於個性化珠寶首飾。

不過，量身訂製價格相對較昂貴，故品牌則在產品設計、質量及購買體驗方面更下功夫，增加品牌競爭力。她指，所有產品的設計草圖都是以人手繪製，並會隨珠寶製成品附送予客人作紀念；亦會邀請客戶進入其工作室了解珠寶製作過程，提升購買體驗。

Ryder Diamonds所有產品的設計草圖會隨珠寶製成品附送予客人作紀念。（陳國峰攝）

品牌以往主要在綫下銷售，然而，疫情下市場對奢侈品需求低迷，Ryder Diamonds自去年3月起業務明顯出現下滑，亦驅使品牌數碼化，將銷售轉移至社交媒體上，在去年下半年2次在Instagram上舉辦銷售活動。

Sally Ryder稱，去年8、9月起開始看到查詢量與生意回升迹象，尤其婚戒定單增加，與2019年相比，去年第四季婚戒銷量增約3成。不過她仍相信，對珠寶業而言綫下購買體驗仍然非常重要，「很多消費者喜歡在網上進行資料搜集，但是仍會親身到來選購產品」，故未來會加強O2O營銷策略。

品牌憑O2O營銷策略，去年第四季婚戒銷量明顯錄增幅。（陳國峰攝）

建C2C買賣平台 刺激品牌銷售

為進一步推動鑽石市場發展，品牌今年亦會開展新業務，正在建立針對C2C市場的二手鑽石買賣平台。她指，希望成立此平台將買賣雙方聯繫，促使賣方將獲得接近零售價的價格，買方也可以低於批發價格購買鑽石，屆時消費者選購鑽石後，更可以透過其品牌訂製及設計珠寶，或也有助進一步刺激品牌銷售。她預計此平台將於今年下半年推出，會以香港為測試市場，再拓展至新加坡、澳洲、英國及美國市場。

【遊戲產業】Koch Media落戶香港　拓大中華、南韓及東南亞市場

記者：蘇穎琪

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