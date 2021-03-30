觀塘一食物製造廠涉無牌經營　被罰暫停營業14天

觀塘一食物製造廠經營者因無牌經營食肆，屢次違反《食物業規例》，被食物環境衞生署（食環署）署長暫時吊銷牌照14天。



該食物製造廠名為「米拉」，位於觀塘成業街7號東廣場地下45號鋪，由今日（30日）至4月12日須暫停營業。



食環署發言人指，有關店鋪經營去年7月及12月兩次被法庭定罪，共罰款7000元，「本署亦根據違例記分制記下持牌人15分，店鋪因此須停牌十四天。」



有關持牌人亦因相同違例事項，於2019年8月及9月兩次被法庭定罪，共罰款6000元，因而被記下15分，店鋪去年5月及7月被暫時吊銷牌照共七天。



【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

