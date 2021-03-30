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觀塘一食物製造廠涉無牌經營　被罰暫停營業14天

環球政經 19:40 2021/03/30

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觀塘一食物製造廠經營者因無牌經營食肆，屢次違反《食物業規例》，被食物環境衞生署（食環署）署長暫時吊銷牌照14天。
　　 
該食物製造廠名為「米拉」，位於觀塘成業街7號東廣場地下45號鋪，由今日（30日）至4月12日須暫停營業。
　　 
食環署發言人指，有關店鋪經營去年7月及12月兩次被法庭定罪，共罰款7000元，「本署亦根據違例記分制記下持牌人15分，店鋪因此須停牌十四天。」
　　 
有關持牌人亦因相同違例事項，於2019年8月及9月兩次被法庭定罪，共罰款6000元，因而被記下15分，店鋪去年5月及7月被暫時吊銷牌照共七天。
　　 

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責任編輯：黎淑雯
 

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