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【網民熱話】男友求婚 女方要求不買樓就不結婚　更要男方父母贊助首期 網民：現在流行嫁給房子嗎？

理財智慧 20:18 2021/03/30

分享：

從戀愛到談婚論嫁，過程中雙方須考慮規劃將來，問題也變得現實。近日有台灣女網民在討論區開帖，指男友最近求婚，但她開出的條件即時嚇壞眾人，就是不買樓就不結婚，更要求男方父母贊助首期買樓。樓主直言婚後不能做免費工人，更將此事和個人想法分享至網上，引起網友熱議。

 

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

此帖文一出，不少網民認為樓主太天真不現實，直接勸她不要嫁，「自己住也是有每天做不完的家事，除非你請打掃阿姨天天來家打掃」、「就你這觀念，可能嫁不出去了」、「我兒子如果以後娶到這種老婆，我立馬叫他離婚，然後給他一筆費用」、「自己住也是要做家事打掃，難不成叫你老公既養家又打掃？那太便宜你了，便宜都被你佔盡了。」

更有不少網民諷刺樓主不切實際，「現在公主病怎麼那麼多？」、「怎麼你的時代跟我不同，是不是倒著走？」、「個人建議妳要完成這想法之前，首先妳得先買一面鏡子。」、「時代不同了，現在是流行嫁給房子嗎？」、「那就不要結婚好了，話說那些有錢人挑中你朋友，就你沒有被看上，你是不是覺得寂寞空虛冷?」

 

【樓市熱話】公屋仔帶女友見家長 母親提議讓出公屋 讓2人婚後居住 女友驚問：如果結婚真喺要住公屋？    【下一頁

 

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責任編輯：陳頌潔

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