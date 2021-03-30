【MPF】去年第3季永久離港提取MPF　涉17億創新高

▲ 積金局剛公布，去年第三季以永久離港提早提取MPF，涉及逾17億元。

據積金局最新數據，去年第三季（即7至9月）以「永久離開香港」申請提早提取強積金（MPF）共有8,100宗，較對上一季的6,000宗，按季增加2,100宗或35%；涉及金額17.04億元，按季驟增73%。有分析更指，後者是有紀錄以來季度新高。

涉8100宗申請 按季增35%

港區國安法去年7月正式實施，市場關注會否引發新一輪移民潮。如以人均計算，每名離港者大約提取21萬元，較目前人均MPF資產約25萬元為少。業界推斷，提早取款者年齡較年輕。

當中英國自今年1月底開放BNO簽證申請後，2月初有多間MPF受託人一度指接受BNO簽證申請提早提取強積金。惟翌日積金局否定有關文件的地位，嚴正聲明指特區政府已於1月29日發聲明，表示不承認BNO護照作為有效旅行證件和身分證明，亦不會在香港獲承認為任何形式的身分證明，因此計劃成員不能依賴BNO護照作為申請提早提取強積金的證據。

打工仔人均擁逾25萬MPF

另外，截至去年底，MPF總資產為11,391億元，以成員數目445.9萬計，供款人平均擁有約25.54萬元資產。至於投資成績，自2000年12月1日起至去年的年率化內部回報率為4.8%，累積淨回報4,000億元。單計去年4月至年底，年率化內部回報更達26.2%；而整體基金平均開支比率為1.44%。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源