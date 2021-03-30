【嗶哩嗶哩 9626】嗶哩嗶哩 6成貨已搬香港 上市翌日即獲納入恒生綜指及科指

內地影視平台嗶哩嗶哩（09626）昨日（29日）才於港交所掛牌，上市翌日（30日）便獲恒生指數公司納入恒生綜合指數及恒生互聯網科技業指數，指其符合相關指數的快速納入規則要求，將於4月14日收市後被納入上述指數，並於4月15日起生效。

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受累於美國中概股集體下跌走勢， 嗶哩嗶哩股價表現欠佳，首日掛牌便「破發」兼較招股價808元低6.8%，至今仍未收復招股價，收報800元，無升跌，全日成交6.9億元。根據中央結算系統持股紀錄（CCASS）最新數據顯示 ，嗶哩嗶哩最新在港交所掛牌的股份為2.28億股，已將近60%股份搬來香港，按比例估算，在港股份市值達1,827億元。

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記者﹕郭秀慧