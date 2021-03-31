特朗普新抱做返老本行 入霍士新聞做撰稿人

▲ 特朗普新抱宣布做返老本行，加盟霍士新聞台任撰稿人。

美國前總統特朗普卸任後，外界仍關注特朗普一家的動向，更指特朗普長女Ivanka Trump和新抱Lara Trump都有意從政。曾任電視節目製作人的Lara周一宣布做返老本行，加盟霍士新聞台任撰稿人，被指為日後從政鋪路。

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現年38歲的Lara Trump為特朗普次子埃里克（Eric Trump）的妻子。霍士新聞（Fox News）周一（29日）宣布Lara加盟的消息，指Lara將正式成為撰稿人。

Lara周一也證實自己加盟霍士新聞，並表示自己對此感到非常興奮（so excited）。她過往一直以非正職身份為霍士供稿，形容自己在過去5年經常出入霍士電視台。她更表示連保安都曾向她開玩笑，指電視台應該為她配備一條鎖匙。

Lara來自北卡羅來納州的威明頓（Wilmington），曾擔任電視節目製作人。由於Lara擁有從事傳媒業的豐富經驗，於兩屆總統大選都擔任特朗普的競選顧問。

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共和黨北卡羅來納州參議員伯爾（Richard Burr）的任期接近尾聲，伯爾曾表示將不再尋求連任。Lara的家鄉為北卡州，早前有指她有考慮角逐北卡州參議員。拉拉重返傳媒業擔任新聞評論員，外媒預計她有可能是為政治生涯鋪路。

霍士新聞立場被視為親保守派，但去年美國大選卻率先宣布民主黨拜登（Joe Biden）取下亞利桑那州。事件引起特朗普（Donald Trump）不滿，特朗普去年11月更於Twitter點名批評霍士新聞。但Lara是次加盟霍士新聞，被視為特朗普與霍士新聞關係緩和的訊號。

責任編輯：鄭錦玲