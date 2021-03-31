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【抗疫商機】Raze中環開期間限定體驗店　全店買一送一

商業 09:00 2021/03/31

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本土科技初創公司Raze開設「360 全方位防護」期間限定體驗店。

疫情期間，消毒防疫產品渴市。為讓廣大市民更深入了解光觸媒技術，本土科技初創公司Raze於3月31日至4月18日開設期間限定體驗店。

【香港零售】香港2月零售銷貨值升30%　遜市場預期

Raze於3月31日至4月18日於中環閣麟街36號開設 「360 全方位防護」期間限定體驗店，樓高三層，除了現場發售RAZE光觸媒口罩等照顧日常防疫需要的360產品，亦於全店不同地方展示各項科研成果RAZE LAB和乳膠漆，還有商業客戶合作的360 全方位陳列室，包括Tesla、大快活與foodpanda，陳列出各種不同的環境及方案。客人期內於限定體驗店或網上商店可以買一送一選購全線產品，產品數量有限，售完即止。

Raze Technology去年初成功將光觸媒技術轉化為日常可用的潔淨產品，最先推出的光觸媒噴霧產品利用光能消除空氣污染，更於一年間數次全線售罄，其服務了超過90,000個單位、總噴塗室內面積超過25,000,000平方尺。另外，Raze推出企業Raze360全方位防護方案，針對不同行業為大小企業制定專屬衛生方案。每個計劃由專人跟進，提供一站式從消毒、噴塗、到防護用品供應。Raze360商用方案目前已獲不少企業採用，包括Tesla、大快活、foodpanda等。

【疫市擴張】飲食集團Pirata Group看好復甦後市　料再多開10家餐廳

責任編輯: 蘇穎琪

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