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【香港電視】王維基：香港要多兩三個HKTVmall　引雙城記勉勵外界「黑夜不會是永遠」

股市 18:41 2021/03/30

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王維基：香港要多兩三個HKTVmall　引雙城記勉勵外界「黑夜不會是永遠」

香港電視 （01137） 轉型經營網購平台HKTVmall後，去年首錄得全年盈利，轉賺1.84億元。對於近年電視廣播TVB （00511） 發展電商平台，香港電視行政總裁王維基認為香港現時網上零售市場「無咩全面投入的對手」，大部分都有試水溫階段。王維基重申，香港網上零售市場佔比較其他成熟市場低，甚至流失至海外平台，認為香港零售銷貨總額每年達3000億元，HKTVmall去年商品交易額約60億元，即使發展到100億元規模，至少需要「兩、三個HKTVmall（級數）的平台」。

香港電視今年初公布，成立新公司Shoalter開展建立電商平台的解決方案業務，並與一家香港零售集團簽署首宗合作協議，預計7月至8月推出新「網上商場」。王維基在業績會上表示，該合作夥伴是香港有名的零售集團，有意發展HKTVmall 現時未有的功能，研發期會多3個月至4個月，即10月、11月推出，會在HKTVmall平台上直接連接「新商場」。

香港電視轉虧為盈、不派息，更多業績表現，可見【下一頁】

王維基指出，HKTVmall平台的雜貨零售銷售佔比約46.7%，而該零售集團並非雜貨零售為主，相信可以與HKTVmall互補，各施所長。他又稱，深信有競爭才會有進步。

香港電視擬更改公司名稱為「香港科技探索」。王維基稱，HKTVmall在香港消費者心中有深厚地位，平台不會改名，而在集團層面改名是因為香港電視希望在海外發展，能讓其他投資者或夥伴有更清晰認識。

王維基補充，公司無任何分拆業務上市或引入戰略投資者的的考慮，但「永不說不」。

對於公司轉型首錄盈利，王維基和主席張子建在業績通告撰文感謝同事努力，並指香港社會、全球經濟都不明朗，生活、政治及營商環境，都面臨重大轉變、挑戰和機遇，必須要 對前路滿懷信心，「黑夜不會是永遠，疫禍總會過去。」

他也用狄更斯著作《雙城記》名句勉勵：

它是最好的時代，也是最壞的時代；

是智慧的時代，也是愚蠢的時代；

是信仰的時代，也是懷疑的時代；

是光明的季節，也是黑暗的季節；

是充滿希望的春天，也是令人絕望的冬天；

我們的前途擁有一切，我們的前途一無所有。

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編輯：麥德銘

港股 網購平台 零售 王維基 香港電視（01137） TVB HKTV

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