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【有相睇】將軍澳沿綫上蓋屋苑　木系家居設計　三房不用1000萬　可借八成按揭

股樓投資 19:09 2021/03/30

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樓市持續旺，買家加快入市，怕遲買更貴。美聯黃少明說，將軍澳新都城一期4座中層E室，實用面積698平方呎，三房一套間隔，望樓景，間隔企理，室內空間感大，原開價1,030萬元放盤，其後減價35萬元，以995萬元易手，減幅約3.4%，實用呎價約14,255元。 買家為同區換樓客。 

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據代理提供的單位相片可見，單位內籠裝修新簇，客飯廳設有木牆，沿牆亦有儲物櫃。資料顯示，原業主於2015年5月斥資770萬元購入單位，現帳面賺225萬元，物業期內帳面升值近三成。 

值得留意的是，將軍澳區二手交投續旺，成交創多年新高。中原柯勇說，將軍澳本月二手私人住宅及居屋成交量暫錄逾500宗，打破2012年2月423宗成交紀錄，創9年新高。

搶盤分秒必爭　買家入屋10分鐘　即還價成交　只為買日出康城緻藍天【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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