  • 26°C
香港時間 : 2021330日 (二) 20:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】戶口得返三位數 仲未見得成工　網民：申請政府失業貸款有8萬

理財智慧 19:27 2021/03/30

分享：

受新冠疫情影響，本港經濟嚴重受挫，再加上失業率高，很多人生活費已經透支。近日就有網民在討論區開帖，指自己戶口現在只得三位數，但仍未成功見工，故詢問網民怎麼辦。

按圖了解更多，樓主遭遇：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

此帖文一出，不少網民認為樓主應甚麼工種都嘗試下，「M記都做住先, 起碼有餐食」、「申請做foodpanda步兵，起碼可以一邊找工作，一邊賺錢。」、「夏天到了，去學洗冷氣。」、「做外賣步兵、m記、送快遞、hktv mall甚麼都做住先」、「如果不介意的話，找一份跟車或地盤，起碼都有二餐食。」

有網民建議樓主應找家人或朋友幫忙，甚至政府部門求助，「申請政府失業貸款，戶口突然多八萬」、「去社會福利署拿錢」、「申請綜援....」、「社會福利署幫到你」

另有網民鼓勵樓主，「只要不放棄, 總會成功的。」、「甚麼都嘗試做，有付出實有回報，加油！」、「不要灰心，加油！還有很多人支持你，最美好的時刻尚未來臨。」、「樓主總會有出路的，正面一點啦！」、「師弟，努力找工作，希望在明天。」

【股市熱話】銀行戶口輸剩100元 想戒玩牛熊證　網民：贏粒糖輸間廠     【見下頁

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔

失業率 工種 綜援 社會福利 失業 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市
【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
逸璟．龍灣減價近一成賣　三房大宅劈價逾百萬　叫價平過2018年
逸璟．龍灣減價近一成賣　三房大宅劈價逾百萬　叫價平過2018年