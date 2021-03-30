【職場熱話】戶口得返三位數 仲未見得成工　網民：申請政府失業貸款有8萬

受新冠疫情影響，本港經濟嚴重受挫，再加上失業率高，很多人生活費已經透支。近日就有網民在討論區開帖，指自己戶口現在只得三位數，但仍未成功見工，故詢問網民怎麼辦。

按圖了解更多，樓主遭遇：

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此帖文一出，不少網民認為樓主應甚麼工種都嘗試下，「M記都做住先, 起碼有餐食」、「申請做foodpanda步兵，起碼可以一邊找工作，一邊賺錢。」、「夏天到了，去學洗冷氣。」、「做外賣步兵、m記、送快遞、hktv mall甚麼都做住先」、「如果不介意的話，找一份跟車或地盤，起碼都有二餐食。」

有網民建議樓主應找家人或朋友幫忙，甚至政府部門求助，「申請政府失業貸款，戶口突然多八萬」、「去社會福利署拿錢」、「申請綜援....」、「社會福利署幫到你」

另有網民鼓勵樓主，「只要不放棄, 總會成功的。」、「甚麼都嘗試做，有付出實有回報，加油！」、「不要灰心，加油！還有很多人支持你，最美好的時刻尚未來臨。」、「樓主總會有出路的，正面一點啦！」、「師弟，努力找工作，希望在明天。」

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責任編輯：陳頌潔