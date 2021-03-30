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【每日焦點】傳三星於本年6月推Galaxy Tab A7 Lite　Facebook將新建兩條海底電纜

科技 20:00 2021/03/30

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三星（Samsung）的Galaxy Tab A7 Lite平板電腦規格曝光。Facebook宣布，將加大投資興建兩條新海底電纜，以連接北美、新加坡和印尼。

早前已有消息傳出，三星（Samsung）會在本年6月份發表Galaxy Tab A7 Lite，以及Galaxy Tab S7 Lite兩款平板電腦。外國知名爆料達人Evan Blass指出，Galaxy Tab A7 Lite或採用8.7吋屏幕，配備聯發科Helio P22T芯片。另外也配置3GB RAM儲存空間，電池容量具5100mAh。從曝光圖片中可看出，機背的相機僅採用單鏡頭設計，同時也沒有配備閃光燈。

【平板電腦】三星平板Galaxy Tab A7 Lite規格曝光　配備8.7吋屏幕及5100mAh電池容量

另外，Facebook最新宣布，將加大投資興建兩條新海底電纜，以連接北美、新加坡和印尼。網絡投資主管Kevin Salvadori表示，將會興建Echo和Bifrost兩條電纜，並穿越爪哇海，提升跨太平洋網絡能力，讓海底整體互聯網通訊能力提高約7成。此項計劃將成為首條直接連接北美及印尼主要地區的電纜，未來可加強美國與東南亞地區網絡連通性。

【Facebook電纜】Facebook計劃新建兩條海底電纜　連接美國與新加坡、印尼

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責任編輯：李寶如

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