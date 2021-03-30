【消費優惠】恒隆推出全新獎賞計劃及手機App　跨商場儲分換獎品及專屬體驗

▲ 隨著全新獎賞計劃及手機App的推出，顧客獲取恒隆旗下商場及商廈，合共約600個商戶的最新優惠資訊及推廣活動。

恒隆地產推出全新「hello恒隆商場獎賞計劃」及手機App，顧客可在一個平台獲取恒隆旗下商場及商廈的最新優惠資訊及推廣活動。

隨著全新獎賞計劃及手機App的推出，顧客可獲取恒隆旗下商場（包括Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場），以及中環商廈（包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈），合共約600個商戶的最新優惠資訊及推廣活動。同時，顧客消費後賺取的積分，亦可以跨商場換取精彩禮遇，以及個人化的購物體驗。

整個獎賞計劃及手機App以接近一年時間籌備，集團藉此改善商場的數碼化管理，了解顧客的消費習慣，從而加強顧客體驗。未來數月，該集團亦會不斷更新手機App的功能，包括引入泊車及活動預約等。在4月至6月期間，恒隆更會與多間商戶推出多個專屬體驗供會員以積分兌換，其中包括香港大富翁夢想世界與大富翁先生個人遊連四位入場券、Vivienne Westwood 個人造型服務連下午茶套餐、牛大人私人訂座服務及Grand Kornhill Cinema 康怡戲院私人派對等。

會員於即日至6月30日的週末及公衆假期，每逢消費滿1,000元即可賺取1.5倍hello積分。在推廣期內成功登記成為會員，可享以下額外優惠：

－25元指定商戶電子現金券

－次上載任何商戶電子消費滿50元或以上之發票， 獲贈500分hello積分

－換領多個限量優惠，包括電子現金券，如香港大富翁夢想世界TM、康怡戲院及牛大人等

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責任編輯：葉泳珊