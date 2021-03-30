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【申洲2313】業績符預期 股價彈升近一成 大行最牛目標價仍有兩成水位

股樓投資 18:46 2021/03/30

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申洲國際（02313）去年全年盈利按年微升0.2%，末期股息按年增10%至1.1元，全年合計派息2元，比2019年度的1.9元增加5.3%。續後多間大行均予公司正面評級，其中兩間大行上調其目標價。申洲股價今日（30日）扭轉連跌7日頹勢，重越100天綫，一度急升逾10%，高見159.9元，收市報158.8元，升9.5%，後市有望挑戰160元10天綫水平。

申洲去年銷售額按年升1.6%至230.3億元（人民幣 下同），受疫情影響，當中佔收入最多的運動類產品銷售額跌2.3%至159億元；休閒類產品銷售額44.8億元，按年跌近17%，但由於日本市場對內衣採購需求恢復上升，帶動內衣類產品銷售額增長近29%至10億元。公司去年毛利率31.2%，按年升約0.9個百分點。

券商績後點評及目標價﹕

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多間大行績後上調申洲目標價，其中高盛發表研究報告指，公司去年下半年業績符預期，而今年全年產能擴張15%的指引更是令人驚喜。該行又指申洲歷史上產能擴張按年升10%至15%，因此今年指引處於較高水平，主要受客戶訂單按年雙位數強勁增長所支持。高盛認為，投資者或憂慮外滙波動及原材料成本增長，但引述管理層指價格會反映相關趨勢，公司生產能力增長可成催化劑，因此把今明兩年盈利預測提升約6%，目標價由175元升至184元，估值為明年預測市盈率30.6倍，維持「買入」評級。

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記者﹕郭秀慧

大行報告 市盈率 申洲國際（02313） 派息 銷售 買入 產品 目標價 運動

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