【Lady Gaga】保姆護愛犬中槍 自曝失去部分肺部

美國樂壇天后Lady Gaga兩隻愛犬於二月在洛杉機街頭被劫走，當時為Lady Gaga放狗的寵物保姆菲舍爾（Ryan Fischer）亦遭劫匪槍傷。菲舍爾近日於社交網站Instagram發文指，自己當日被槍傷後失去部分肺部，目前已出院在家中休養，但傷勢為他帶來持續痛楚。

Lady Gaga兩愛犬被盜保姆遭槍傷 懸紅390萬尋狗 【下一頁】

菲舍爾於2月在洛杉機為Lady Gaga放狗期間，有手持半自動手槍的男人企圖搶去她3隻愛犬，糾纏時菲舍爾胸口中槍，其中兩隻法國鬥牛犬Koji和Gustavo 被疑犯搶去。數天之後，一名女士把兩隻愛犬送到當地警察局，該女士證實與事件無關，警方至今尚未發現任何嫌疑犯。

菲舍爾最近於Instagram發文分享其康復過程，透露自己在手術過程中被切除部分肺部。在醫院留醫多日後，醫生為其拔掉胸管，血氧量變得穩定，便批准他出院回家休養。菲舍爾隨後開始經歷呼吸困難，呼吸時都會發出奇怪聲音，並意識到傷口未有完全癒合，子彈傷口仍隱隱作痛。

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菲舍爾最後於帖文提及，康復過程雖然遙遠及痛苦，但樂觀表示人生總經歷荒謬、驚奇及美麗的事情，將會努力面對。

Lady Gaga事後稱讚菲舍爾為英雄，並指他冒著生命危險為她及愛犬而戰。

責任編輯：郭麗明