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【HKTV】港視去年轉虧為盈賺1.8億元 擬改名為「香港科技探索」增網上發展商定位

股樓投資 18:26 2021/03/30

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香港電視（01137）去年轉虧為盈，錄得盈利1.84億元，去年同期則虧損2.9億元，不派息。港視計劃更名為「香港科技探索有限公司」，英文名稱改為「Hong Kong Technology Venture Company Limited」。港視財務總裁黃雅麗在業績會上表示，公司定位是網上地產商，並非簡單的網上超市，並指去年業績爆發不僅是受惠於疫情，更是顯示出公司的決心及執行力。

【大行報告】高盛續列郵儲行「確信買入」名單　目標價有近六成升幅  詳情請看[下一頁]

黃麗雅指，未來公司業務會分為三部份，包括HKTVmall的零售業務；電子商貿倉儲配送業務包括最後一里送達、倉儲，會使用人工智能和大數據；技術解決方案Shoalter，即去年宣布的國際端對端電商解決方案。

港視去年訂單總商品交易額（GMV）按年增1.14倍至59.5億元，營業額按年增1.04倍至14.14億元，當中多媒體廣告收入及節目版權收入為2380萬元。主要營運指標方面，港視目標今年的配送成本佔GMV為11.9%；市場推廣、宣傳和O2O門市經營開支為3.8%；電子商貿營運及支援成本為5.3%。去年，港視的配送成本比率下降3.4百分點至11.8%，市場推廣、宣傳和O2O門市經營開支降2.6百分點至4%；電子商貿營運及支援成本跌3.1百分點至5.4%，反映港視目前營運成本已達穩定水平。

【港股追蹤】比亞迪去年純利增逾1.6倍 績遜預期一度低見158元 中午跌幅收窄至3%  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

疫情 電子商貿 廣告 港股 營業額 媒體 廣告 零售 香港電視（01137） 地產

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