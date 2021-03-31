【業績｜內房股】世茂集團股價跌近一成　全年純利升16%派末期息90仙、特別息20仙

▲ 世茂集團去年純利按年升16%。

世茂集團 （00813） 公布業績後，今早曾跌8.4%，低見24.2元，最新報24.45元，跌8.3%，成交1.43億元。世茂去年業績放榜，純利按年升15.9%至126.3億元（人民幣，下同），收入為1353.5億元，較上年增加21.4%。毛利率達29.3%，毛利按年增長16.2%至396.7億元。每股盈利3.615元，派末期息每股90港仙及特別股息每股20港仙。

世茂集團董事局副主席兼總裁許世壇表示，集團深耕大灣區發展，土地儲備主要集中在大灣區城市，包括深圳、廣州等城市，集團在香港擁有價值500億至600億元的土地，今年香港有新樓盤開始銷售。未來密切留意粵東、粵西等城市發展。其次，集團看好城市更新前景，將會投入更多在大灣區城市的更新項目。

內地多個城市出台「集中供地」政策，許世壇指出，22個城市集中一年供地三至四次，該政策主要目的是穩地價，從而達到穩房價的目的，認為對大型房企而言是好機會，在合理價格拿更多土地，集團會做好資金管理，為深耕區域預留一定現金。他對今年市場銷售表現感樂觀，看好剛需及改善型單位的銷售。

去年簽約額為3003.1億元，按年上升15.5%。簽約面積按年增加16.8%至1712.6萬平方米。截至2020年底止，集團的土地儲備約為8175萬平方米。去年新增土地儲備1535萬平方米。

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編輯：陳華