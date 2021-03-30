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【科技抗疫】生產力局自研「kNOw Touch無觸按鈕」方案　推廣至內地及東南亞地區使用

科技 19:00 2021/03/30

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生產力局總裁畢堅文先生（左）與路邦數碼有限公司行政總裁潘嘉陽教授簽署技術代理協議，將擴大「kNOw Touch無觸按鈕」防疫方案的應用範圍。

為對抗新冠肺炎病毒，本地不少企業及機構積極研發防疫及消毒方案。香港生產力促進局（生產力局）於去年中研發「kNOw Touch無觸按鈕」方案，不但應用在本地多個場所，最近更授權將方案推廣至內地、亞太及東南亞地區使用。

＜＜【疫下新常態】AI取代人力？科技股女股神：無人技術＋機械人　將成長期趨勢

＜＜【網絡保安】2020年網絡資訊保安威脅數量增兩成　在家工作員工或成最新攻擊目標

「kNOw Touch無觸按鈕」方案為創新科技署推出「公營機構試用計劃」下的獲批項目之一。目前已在政府部門、公營機構辦公大樓、國際機場、商場、私人機構等多個地方升降機應用。此方案的安裝方法簡單，只需在升降機的控制板附近設一組紅外線距離傳感器，並因應控制板上的按鈕距離分布進行調校，使用者將手指靠近樓層按鈕後，便可選擇指定樓層，無須觸碰升降機按鈕面板，從而降低染疫風險。

最近，生產力局宣布與路邦及怡和迅達合作，將方案應用至不同大廈的電梯設施，以及提供安裝、維修等後續支援服務。另外也簽署了技術授權協議，將方案擴展至內地、澳門、台灣、日本、南韓、澳洲、印度及東南亞等10多個地區。

責任編輯：李寶如

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