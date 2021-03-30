【Google Maps更新】將新增室內實時景觀　環保出行路線建議

▲ Google Maps（Google地圖）今日宣布，將推出多項更新，包括新增室內實時景觀，以及環保導航路線建議，提高大家環保出行的意識。

Google Maps（Google地圖）今日宣布，將推出多項更新，包括新增室內實時景觀，以及環保導航路線建議，提高大家環保出行的意識。

Google Map將在不日更新，包括室內實時景觀，用戶可透過擴增實境（AR）和街景服務圖片，實時景觀（Live View）走訪各國家及地區的機場、車站及商場等，協助用戶尋找各種室內指示，出入口、電梯、洗手間等。

其次，Google Maps亦有多個更新與環保有關，包括更新天氣和空氣質素圖層。用戶可利用天氣圖層功能，觀看該地區的天氣以及空氣質素是否污染，該功能將在未來數月內在全球的iOS以及Android裝置推出，而空氣質素圖層會根據該地區是否設有空氣監察站而定，澳洲、印度及美國會率先推出。

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今後程式亦將為駕駛者提供更環保的駕駛導航路線。Google地圖產品聯合主管Dane Glasgow表示，系統會根據用戶平日使用的交通工具方式，為用戶提供適合的導航路線。

Google Maps今後能提供最環保的導航路線，如用戶平日較多使用單車，系統會根據機器學習知道用戶偏好，並提供環保的單車路線，當然用戶亦可以選擇最快的路線。

此外，Dane 亦指出，從前當駕駛者使用Google Maps導航時，如有電話接入，會遮蓋顯示的地圖，並要手動關掉。「此舉對駕駛而言非常不方便，而程式更新後，智能助理將助用戶，透過語音發送短訊、接聽或打電話，即使駕駛時有電話撥入，亦不需用戶手動操作。」他補充，未來數月，該輔助駕駛模式系統的智能語音助手，將陸續新增13個國家及地區。

各種新的功能將在全球推出，支援iOS以及Android裝置。

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責任編輯：李彥煒