  • 26°C
香港時間 : 2021330日 (二) 20:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小米發展智能電動汽車業務 預計未來10年投資100億美元

環球政經 19:22 2021/03/30

分享：

小米今日發布公告，宣布董事會正式批准智慧電動汽車業務立項，將成立一家全資子公司，負責智能電動汽車業務，集團表示首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額100億美元。

    點擊圖片放大

小米春季發布會明晚舉行 預告無印良品設計總監作品亮相 曾稱原研哉是偶像【下一頁

小米董事長兼CEO雷軍出任智能電動汽車業務首席執行官，雷軍在個人微博表示：「小米董事會今天正式批准了這項決議：小米智能電動汽車項目正式立項，關於造車，今晚發布會上我會跟大家仔細說。」

【小米1810】再傳小米將與長汽合作造車 前者中午大升6%後者升逾一成【下一頁

小米表示，希望用高品質的智能電動汽車，讓全球用戶享受無所不在的智能生活。在是次小米正式發布發展智能電動汽車業務前，外媒已報導相關消息指，小米將汽車組裝業務外包給合約製造商，報導稱，小米沒有計畫選擇「老牌」汽車製造商。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨

相關文章

【小米1810】再傳小米將與長汽合作造車 前者中午大升6%後者升逾一成
2021/03/26
【小米1810】再傳小米將與長汽合作造車 前者中午大升6%後者升逾一成
小米春季發布會明晚舉行 預告無印良品設計總監作品亮相 曾稱原研哉是偶像
2021/03/28
小米春季發布會明晚舉行 預告無印良品設計總監作品亮相 曾稱原研哉是偶像
小米 雷軍 汽車 小米集團－W（01810）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市
【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
逸璟．龍灣減價近一成賣　三房大宅劈價逾百萬　叫價平過2018年
逸璟．龍灣減價近一成賣　三房大宅劈價逾百萬　叫價平過2018年