小米發展智能電動汽車業務 預計未來10年投資100億美元

小米今日發布公告，宣布董事會正式批准智慧電動汽車業務立項，將成立一家全資子公司，負責智能電動汽車業務，集團表示首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額100億美元。

▼ 點擊圖片放大

小米春季發布會明晚舉行 預告無印良品設計總監作品亮相 曾稱原研哉是偶像【下一頁】

小米董事長兼CEO雷軍出任智能電動汽車業務首席執行官，雷軍在個人微博表示：「小米董事會今天正式批准了這項決議：小米智能電動汽車項目正式立項，關於造車，今晚發布會上我會跟大家仔細說。」

【小米1810】再傳小米將與長汽合作造車 前者中午大升6%後者升逾一成【下一頁】

小米表示，希望用高品質的智能電動汽車，讓全球用戶享受無所不在的智能生活。在是次小米正式發布發展智能電動汽車業務前，外媒已報導相關消息指，小米將汽車組裝業務外包給合約製造商，報導稱，小米沒有計畫選擇「老牌」汽車製造商。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨