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【樓市熱話】公屋仔帶女友見家長 母親提議讓出公屋 讓2人婚後居住 女友驚問：如果結婚真喺要住公屋？

理財智慧 19:28 2021/03/30

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想要和另一半建立新家庭，需要考慮不同的東西，例如雙方家長、財政和房屋等。近日有網民於網上討論區發文，指母親想讓他婚後住公屋，女朋友似乎不太願意，令他感到很為難。

樓主經歷：

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網民各有意見，但大多數都覺得樓主母親人不錯，願意自己搬出，讓樓主住公屋，勸樓主多多孝順她。既然樓主無法取捨，打算和女朋友結婚，就應該兩方都要盡力說服，好好和她們談一下。如果談不好，將來樓主就會被夾在中間做人，達成共識才好結婚。

另外有人明白女朋友的心情，公屋的固有印象就是窮，作為一名女性也不希望婚後住公屋亦情有可原。

【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人【下一頁

不過，網民認為房屋問題主要是看樓主的財力，若能供得起樓，就不用住公屋；又或可以詢問父母能不能公屋換居屋，女朋友應該不會介意。亦有人建議樓主，下次帶女朋友回家前應該告訴父母什麼能說什麼不能說，以免尷尬。

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責任編輯：張瑋婷

公屋 居屋 結婚 網上討論區

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