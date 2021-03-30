美國饒舌歌手推出人血波鞋 Nike控侵權

▲ 美國饒舌歌手Lil Nas X早前推出一款改裝Nike鞋款並含有人血的波鞋，遭Nike控告侵權。

美國饒舌歌手Lil Nas X早前與藝術團體MSCHF合作推出一款名為「撒旦鞋」（Satan Shoes）波鞋，1分鐘内就已售罄。但這款波鞋是由Nike波鞋進行改裝，每對都含有一滴人血並引起爭議。Nike指這款人血波鞋為侵權作品，並控告MSCHF。

Gucci波鞋百幾蚊就有交易？有得睇無得著 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

MSCHF改裝Nike Air Max97s波鞋，創作出這款「撒旦鞋」。每對「撒旦鞋」的鞋墊内都有一滴真人血及60毫升的紅墨水，而鞋内的人血是屬於MSCHF成員。「撒旦鞋」以黑色和紅色為主調，鞋面上設有金色五角星裝飾，印有與Nike商標相似的反鈎圖案、「路加福音10章18節」（Luke 10:18）字樣。

MSCHF指這款「撒旦鞋款的靈感，是來自聖經經文路加福音10章18節：「我看見撒旦從天上墜落，像閃電一樣。」「撒旦鞋」的定價為1,018美元（約7,940港元），限量發售666對，周一（29日）開售一分鐘内就已極速售罄。

Beeple創作首幅純數碼畫 5.38億天價成交 【下一頁】

Nike向美國紐約東區地方法院提出起訴MSCHF，要求MSCHF停止銷售「撒旦鞋」及停用與Nike商標相似的反鈎圖案。Nike指並未授權或批准MSCHF改裝Nike品牌的波鞋，而且社會上已有人誤以為Nike對「撒旦鞋」作出授權，更呼籲抵制Nike。

事實上，這並非MSCHF首次改裝Nike波鞋。MSCHF於2019年推出售價3,000美元（約2.34萬港元）的「耶穌鞋」（Jesus Shoes），改裝Nike的白色Air Max 97波鞋，於鞋底注入約旦河聖水。

責任編輯：鄭錦玲