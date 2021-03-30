18區收入統計出爐 中西區居榜首 月入中位數為 4.09 萬

政府統計處今日（30日）發佈《2020年按區議會分區劃分的人口住戶統計資料》報告書，當中包括18區住戶入息、婚姻狀況、教育程度、性別及年齡分布等數據。報告書指出，過去一年本港住戶每月入息中位數較2019年下跌，每戶平均每月入息中位數為2.7萬元，比2019年下跌1700元。

【新冠肺炎】梵蒂岡教廷收入大減 就連樞機主教都要減薪：【下一頁】

在18區當中，住戶的月入中位數最高的為中西區，為4.09萬元，觀塘區則最低，中位數為2.17萬元，兩者月入中位數差距為1.92萬元，其他排名及各區中位數可見組圖。

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

日本擬撥5,000億日圓 救濟低收入家庭：【下一頁】



報告亦顯示，截至2020年底，本港人口共約有748.2萬人，較前年減少約0.3%。而人口數目方面，最多人的地區為觀塘區，有超過68.6萬人，其次則為沙田區，有超過68.4萬人。至於最少人的地區為灣仔區，有17.3萬人。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽