【ET講股通】孫運喜：外圍淡風　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指高開後反覆向好，全日升239點，收報28577點，主板總成交1,692億元。本地經濟股發威，恒地 （00012） 升5.9%；內銀股偏弱，建行 （00939） 跌1.2%。

美滙指數突破93 不利新興市場

大市表現不俗，惟綜合各項指標分析，未宜對今日升勢賦予太大積極意義。首先，今日為期指結算日，按傳統智慧，或為有心人推高結算價。其次，美股隔望作勢再破頂，惟滙市、債市則淡風乍現。

美滙指數突破93，創一年高位，走勢一浪高於一浪，作勢向250天綫邁進。美滙向上，不利新興市場。美元兌人民幣突破前浪頂並企穩其上，人幣滙價走弱。美10年債息突破近日高位，上衝至1.77厘，同樣維持一浪高於一浪走勢，對全球環市皆構成壓力。上證指數近日回升，惟仍受制小雙底頸綫阻力，淡勢未獲扭轉。

受制保歷加中軸 上升動力不足

市場消息方面，韓籍基金經理的對冲基金爆倉，未知是否已完成清倉，其對外資大行的衝擊亦未完全清楚，引發1998年長期資本管理公司（LTCM）爆煲的憂慮。

技術走勢上，恒指重上頭肩頂頸綫，淡勢得到一定紓緩，惟未算完全扭轉向下趨勢。日內向上逼近保歷加通道中軸即回軟，加上大市成交不算配合，反映上升動力仍有疑問，暫未宜對後市過分樂觀。

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