被批防疫不當 特朗普憤斥：「改寫歷史」

美國近日多位專家因應新冠肺炎紀錄片的播出，憶述去年抗疫的辛酸及心路歷程。當中，美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）及前白宮官員伯克斯（Deborah Birx）分別批評前總統特朗普（Donald Trump）的防疫政策。

特朗普亦不甘示弱，在周一（29日）的發表聲明中反駁兩人的論述，直斥他們是「嘗試改寫歷史」（trying to reinvent history）。

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福西在紀錄片中稱任職至今，最好的決定就是加快推動發展新冠疫苗。伯克斯則表示，她曾與特朗普有過一通「艱苦」（very difficult）的電話，嘗試坦率地解釋新冠肺炎嚴重性。

特朗普在聲明中一一反駁，斥他們是「自我宣傳者」（Self-promoters）。特朗普批評福西與伯克斯嘗試改寫歷史，以掩飾自己的過失，包括對疫情的判斷及防疫建議，而特朗普則是阻止錯誤發生的人。

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特朗普更指是福西與伯克斯的壞政策，令中國及其他國家可以乘虛而入，暫停重啟美國經濟，甚至是延誤疫苗批核，危及數以百萬人的生命。

對於美國的新冠疫苗發展，特朗普一直是居功至偉，認為疫苗是在自己治下加速出現。不過福西曾表示，決定加快發展疫苗是早已有的決定，並非純因特朗普而起。

責任編輯：吳漢培