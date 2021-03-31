【業績】萬洲國際去年生物公允價值調整前純利9.7億美元跌29%　末期息0.125元、績後挫一成

▲ 【業績】萬洲國際去年生物公允價值調整前純利9.7億美元跌29% 末期息0.125元

萬洲國際 （00288） 去年生物公允價值調整前股東應佔利潤9.73億美元，按年跌29.4%，每股盈基本盈利6.6美仙，派末期息0.125港元，按年跌52.8%。期內，收入上升6.2%至255.9億美元，肉製品銷量下跌2.1%至327.6萬公噸，當中在美國，由於新冠肺炎疫情限制了社交及用膳活動，餐飲服務業的需求受到影響，2020年的銷量下跌4.4%。

萬洲股價績後挫一成，報6.44元，成交1.6億元。

肉製品分部收入按年下跌1.3%至121.7億美元；經營利潤按年跌4.8%至15億美元。豬肉銷量則下跌6.6%，生豬屠宰總量為4,663萬頭，屠宰總量按年下降13.3%，惟豬肉收入於上升11.6%至123億美元，主要受惠中國及歐洲的收入增長。但經營利潤按年大跌40.2%至3.4億美元。

其他業務收入則增48.7%至11.3億美元，主要受惠設於歐洲及中國的家禽業務以及設於中國的物流業務。

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編輯：吳敏芳