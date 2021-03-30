  • 27°C
香港時間 : 2021330日 (二) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】萬洲國際去年生物公允價值調整前純利9.7億美元跌29%　末期息0.125元

股市 17:37 2021/03/30

分享：

【業績】萬洲國際去年生物公允價值調整前純利9.7億美元跌29%　末期息0.125元

萬洲國際 （00288） 去年生物公允價值調整前股東應佔利潤9.73億美元，按年跌29.4%，每股盈基本盈利6.6美仙，派末期息0.125港元，按年跌52.8%。期內，收入上升6.2%至255.9億美元，肉製品銷量下跌2.1%至327.6萬公噸，當中在美國，由於新冠肺炎疫情限制了社交及用膳活動，餐飲服務業的需求受到影響，2020年的銷量下跌4.4%。

肉製品分部收入按年下跌1.3%至121.7億美元；經營利潤按年跌4.8%至15億美元。豬肉銷量則下跌6.6%，生豬屠宰總量為4,663萬頭，屠宰總量按年下降13.3%，惟豬肉收入於上升11.6%至123億美元，主要受惠中國及歐洲的收入增長。但經營利潤按年大跌40.2%至3.4億美元。

其他業務收入則增48.7%至11.3億美元，主要受惠設於歐洲及中國的家禽業務以及設於中國的物流業務。

相關文章：【業績｜內銀股】國有內銀悉數放榜　中行、農行分別多賺近3%及2%

【業績｜銀行股】中銀香港少賺近18%兼減派息兩成　現價股息率約4.4厘

【業績|港口】招商局少賺38%減末期息至0.51元　中遠海運港口末期息增至2.256美仙　股息齊達5.7厘

編輯：吳敏芳

 

 

業績公布 港股 萬洲國際（00288）

上一篇文章

【業績｜內房股】世茂集團全年純利升16%　派末期息90仙、特別息20仙

下一篇文章

【業績｜內銀股】國有內銀悉數放榜　中行、農行分別多賺近3%及2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Archegos斬倉】老虎基金Bill Hwang盛傳中概股巨虧　7年前遭香港證監逐出港股
【Archegos斬倉】老虎基金Bill Hwang盛傳中概股巨虧　7年前遭香港證監逐出港股
【新股IPO】聯易融9959今截孖展　孖展錄341億、超購40倍　部分券商抽飛、騰訊渣打持股
【新股IPO】聯易融9959今截孖展　孖展錄341億、超購40倍　部分券商抽飛、騰訊渣打持股
【小米發布會】小米發布會一分為二　小米11 Ultra 5999元人民幣起、小米11 Pro 4999元人民幣起（不斷更新）
【小米發布會】小米發布會一分為二　小米11 Ultra 5999元人民幣起、小米11 Pro 4999元人民幣起（不斷更新）
【Archegos斬倉】傳Bill Hwang韓裔基金經理遭斬倉　一封電郵透露高盛瘋狂掟貨
【Archegos斬倉】傳Bill Hwang韓裔基金經理遭斬倉　一封電郵透露高盛瘋狂掟貨
【恒指夜期】阿里巴巴美股高港4%　百度美股偏軟　夜期收市升82點（不斷更新）
【恒指夜期】阿里巴巴美股高港4%　百度美股偏軟　夜期收市升82點（不斷更新）
【Archegos斬倉】瑞信承認首季業績或受重創、股價大跌14%　揭更多投行中伏Bill Hwang事件
【Archegos斬倉】瑞信承認首季業績或受重創、股價大跌14%　揭更多投行中伏Bill Hwang事件